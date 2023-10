V0610 Virgo: A Low-Mas Contact Binary System

بائنري سسٽم آف سائوٿ اينڊ نارٿ (BSN) پروجيڪٽ جي astronomers پاران ڪيل هڪ تازي مطالعي V0610 Virgo، هڪ پري بائنري اسٽار ۾ نئين بصيرت مهيا ڪئي آهي. اڳ-پرنٽ سرور arXiv تي شايع ٿيل، تحقيقي پيپر ظاهر ڪري ٿو ته V0610 Virgo هڪ گهٽ-ماس رابطي بائنري سسٽم آهي.

رابطي واري بائنري، W Ursae Majoris-type (W UMA-type) بائنري جي نالي سان پڻ سڃاتل آهن، اهي بائنري اسٽار سسٽم آهن جيڪي هڪ ٻئي سان رابطي ۾ ٻن ٻرندڙ تارن تي مشتمل آهن. انهن وٽ هڪ مختصر مداري دور آهي ۽ مسلسل روشني جي مختلف تبديلين کي ظاهر ڪن ٿا. انهن سسٽم ۾ اسٽيلر ارتقاء بابت قيمتي معلومات مهيا ڪرڻ جي صلاحيت آهي.

V0610 Virgo، ڌرتيءَ کان لڳ ڀڳ 1,560 نوري سال جي مفاصلي تي واقع آهي، 13.3 ميگ جي ظاهري شدت سان هڪ گرهڻ وارو بائنري آهي. هن نظام جو مدار مدو اٽڪل اٺ ڪلاڪ آهي.

فوٽو ميٽرڪ مشاهدن کي استعمال ڪندي، BSN جي ايلار عليزاده صابيگ جي اڳواڻي ۾ فلڪيات جي ماهرن جي ٽيم V0610 Virgo جو تجزيو ڪيو. ڊيٽا ظاهر ڪيو آهي ته بائنري سسٽم هڪجهڙائي ۽ ماس جي ٻن تارن تي مشتمل آهي. گرم تارو، جنهن جي درجه بندي G3 اسپيڪٽرل قسم جي آهي، ان جو ريڊيس اٽڪل 0.735 شمسي شعاع ۽ 0.4 شمسي ماس جو ماس آهي. کولر اسٽار، هڪ G8 اسپيڪٽرل قسم جي طور تي درجه بندي ڪئي وئي آهي، تقريبن 0.741 شمسي شعاع جو ريڊيس ۽ 0.399 شمسي ماس جو ماس آهي.

مطالعي V0610 Virgo کي 0.998 جي ماس تناسب سان گھٽ-ماس رابطي بائنري سسٽم جي طور تي درجه بندي ڪيو. سسٽم ۾ 0.085 جو فل آئوٽ فيڪٽر ۽ 70.65 درجا جو مائل آھي. گرم ۽ ٿڌي تارن جون روشنيون 0.55 ۽ 0.43 شمسي روشنيون مليون.

مطالعي ۾ اهو پڻ نوٽ ڪيو ويو آهي ته V0610 Virgo ۾ مدار واري دور جي تبديلي جو رجحان گهٽجي ويو آهي، جيڪو عام طور تي گهٽ-ماس رابطي بائنري سسٽم لاء آهي. اهي بائنري اڪثر ڪري هڪ ڊسڪ ٺاهيندا آهن جيڪا ممڪن طور تي ڌرتيء جي ٺهڻ لاء سائيٽ ٿي سگهي ٿي، جنهن جي عمر ميزبان تارن جي ڀيٽ ۾ ننڍي هوندي. V0610 Virgo جي وڌيڪ مشاهدي جي تجويز پيش ڪئي وئي آهي ته اهو طئي ڪيو وڃي ته ڇا اهو نظام هڪ امڪاني ڄمڻ واري جاء آهي جيڪو ٻاهران سيارو آهي.

