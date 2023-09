ترڪي جي فلڪيات دان گيا ڊيٽا استعمال ڪندي NGC 2509 اوپن ڪلستر جو مطالعو ڪيو

By

ESA جي گيا سيٽلائيٽ مان ڊيٽا استعمال ڪندي، استنبول يونيورسٽي جي astronomers NGC 2509 کليل ڪلستر تي هڪ مطالعو ڪيو آهي، ان جي ساختماني ۽ خلائي طبعي ماپن ۾ بصيرت مهيا ڪري ٿي. کليل ڪلستر ستارن جا گروهه آهن جيڪي ڪشش ثقل جي لحاظ کان هڪ ٻئي سان جڙيل آهن ۽ هڪ ئي وڏي ماليڪيولر ڪڪر مان ٺهيل آهن. NGC 2509، Puppis جي برج ۾ واقع آهي، هڪ وچولي-عمر کليل ڪلستر آهي جنهن جو خراب اڀياس ڪيو ويو آهي، ان جي ڪيتريون ئي ملڪيتون اڃا تائين غير يقيني آهن. اين جي سي 2509 جي تحقيق ڪرڻ لاءِ، فلڪياتدانن گيا ڊيٽا رليز 3 مان ايسٽرو ميٽرڪ ۽ فوٽو ميٽرڪ ڊيٽا جو تجزيو ڪيو. انهن ڪلسٽر ميمبرن کي فيلڊ ستارن کان الڳ ڪيو ۽ NGC 2509 جا وڌيڪ درست بنيادي پيرا ميٽر مقرر ڪيا.

مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته NGC 2509 ۾ صحيح طور تي -2.72 ۽ 0.8 ماس/سال جي صحيح حرڪت ۽ زوال ۾، ترتيب ڏنل آهي. ان جي اندازي مطابق فاصلو تقريباً 8,200 نوري سال آهي، ۽ ان جي عمر گهڻو ڪري 1.5 بلين سال آهي. ڪلستر جي محدود ريڊيس اٽڪل 16.7 نوري سال آهي، ۽ ڳاڙهو 0.1 ميگ آهي. NGC 2509 جي metallicity 0.0152 dex جي سطح تي ماپي ويندي آهي، ۽ ان جي مرڪزي اسٽيلر جي کثافت لڳ ڀڳ 32.33 تارن/arcmin² آهي.

سڃاتل ڪهڪشائن جي کليل ڪلسترن جي لسٽ کي وڌائڻ ۽ انهن جو تفصيل سان مطالعو ڪرڻ اسان جي ڪهڪشان جي ٺهڻ ۽ ارتقا جي سمجھ کي وڌائڻ لاءِ اهم آهي. هي مطالعو NGC 2509 جي ڄاڻ ۾ مدد ڪري ٿو ۽ ان جي ملڪيت بابت قيمتي معلومات مهيا ڪري ٿو. وڌيڪ تحقيق ۽ کليل ڪلستر جو مطالعو اسان جي ڪائنات جي پيچيده نوعيت جي باري ۾ وڌيڪ معلوم ڪرڻ لاء جاري رهندو.

ذريعن موجب:

- T. Yontan et al, Astrophysical parameters of the Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023).

- ترڪي astronomers جي تحقيق کليل ڪلستر NGC 2509 (2023، سيپٽمبر 19) حاصل ڪيل 19 سيپٽمبر 2023 [ذريعو]