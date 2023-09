Gliese 367 b: هڪ الٽرا ڊينس Exoplanet هڪ پراسرار اصل سان

By

فلڪيات جي ماهرن Gliese 367 b نالي هڪ قابل ذڪر exoplanet دريافت ڪيو آهي، جنهن کي Tahay پڻ سڏيو ويندو آهي، جنهن پنهنجي منفرد خاصيتن جي ڪري سندن ڌيان ڇڪايو آهي. Gliese 367 b هڪ الٽرا شارٽ دور (USP) سيارو جي طور تي درجه بندي ڪئي وئي آهي، صرف 7.7 ڪلاڪن ۾ پنهنجي ستاري جي چوڌاري هڪ مدار مڪمل ڪري ٿو. اهو تقريباً 200 ٻين يو ايس پي سيٽن مان هڪ آهي جنهن جي اڃا تائين نشاندهي ڪئي وئي آهي. تنهن هوندي به، Gliese 367 b کي جيڪو ڌار ڪري ٿو اهو ان جي ناقابل اعتماد کثافت آهي، ڌرتيء کان تقريبا ٻه ڀيرا.

ايتري وڏي کثافت سان، سائنسدانن جو خيال آهي ته Gliese 367 b لڳ ڀڳ مڪمل طور تي لوهه جو ٺهيل هوندو، ڇاڪاڻ ته ان جي پٿر جي چادر کي هٽايو ويو آهي. ايليسا گوفو، گليس 367 بي تي هڪ تازي مطالعي جي اڳواڻي ليکڪ، ان کي ڌرتيءَ جهڙو ڌرتيءَ سان تشبيهه ڏئي ٿو، ان جي پٿر جي چادر کان سواءِ.

Gliese 367 b شروعاتي طور تي ناسا جي ٽرانزيٽنگ Exoplanet سروي سيٽلائيٽ (TESS) مان ڊيٽا استعمال ڪندي دريافت ڪيو ويو. بعد ۾ تحقيق جي ماپ کي بهتر ڪيو آهي ۽ ان جي ماس ۽ ريڊيس جو وڌيڪ صحيح اندازو مهيا ڪيو آهي. ڌرتيءَ جو ماس هاڻي ڌرتيءَ جو 63 سيڪڙو هجڻ جو اندازو لڳايو ويو آهي، ۽ ان جو ريڊيس ڌرتيءَ جو 70 سيڪڙو آهي.

Gliese 367 b جي دلچسپ حصن مان هڪ ان جي اصليت آهي. اهو تمام گهڻو ممڪن ناهي ته سيارو پنهنجي موجوده حالت ۾ ٺاهي. هڪ امڪان اهو آهي ته اهو ڪنهن ڌرتيءَ جو بنيادي حصو آهي، جنهن جي شروعاتي اڏاوت دوران ڪنهن تباهي واري واقعي يا ٻين پروٽوپلنٽس سان ٽڪراءَ جي ڪري ان جو پردو هٽايو ويو هو. هڪ ٻيو امڪان اهو آهي ته گليس 367 بي پروٽوپلانيٽري ڊسڪ ۾ لوهه سان مالا مال علائقي سان گهيريل هو جنهن مان اهو ٺاهيو ويو.

گوفو ۽ ان جي ٽيم پاران ڪيل تحقيق ۾ گليس 367 سسٽم ۾ ٻن وڌيڪ سيارن جي موجودگي جو به انڪشاف ٿيو آهي: گليس 367 سي ۽ ڊي. انهن اضافي سيٽن جي موجودگي ان تصور جي حمايت ڪري ٿي ته يو ايس پي سيارو اڪثر ڪري ڪيترن ئي سيٽن سان سسٽم ۾ مليا آهن، ممڪن ٺهڻ واري منظرنامي ڏانهن اشارو ڪندي.

Gliese 367 b exoplanets جي هڪ منفرد طبقي جو ميمبر آهي جنهن کي سپر مرڪيوريز سڏيو ويندو آهي. انهن سيارن جو ٺهڻ عطارد سان ملندڙ جلندڙ آهي پر اهي وڏا ۽ گھڻا آهن. Gliese 367 b، خاص طور تي، تمام گھڻا يو ايس پي سيارو آهي جيڪو اڃا تائين دريافت ڪيو ويو آهي، هڪ لوهه جي ڪور سان گڏ ان جي ماس جو 91٪ آهي.

جڏهن ته Gliese 367 b جي صحيح اصليت هڪ اسرار رهي ٿي، ان جي غير معمولي خاصيتون ڌرتيء جي ٺهڻ جي موجوده ماڊل کي چئلينج ڪرڻ جاري آهي. هن دلچسپ exoplanet جو وڌيڪ مطالعو ۽ مشاهدو شايد انتهائي حالتن ۾ سيٽن جي ٺهڻ ۽ ارتقا جي باري ۾ قيمتي بصيرت مهيا ڪري سگھن ٿا.

