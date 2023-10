اوڀر آفريڪا ۾ پهريون Miocene Fossils ارتقائي تاريخ تي روشني وجهي ٿو

By

محققن جي هڪ بين الاقوامي ٽيم، جنهن ۾ سينٽرو نيشنل ڊي انويسٽگيشن sobre la Evolución Humana (CENIEH) جي جيوڪرانولوجي ۽ جيولوجي پروگرام شامل آهن، اوڀر آفريڪا ۾ هڪ دلچسپ دريافت ڪيو آهي. جرنل iScience ۾ شايع ٿيل هڪ مقالي ۾، ٽيم موزمبيق جي گورونگوسا نيشنل پارڪ ۾ پهريون ميوسين مامرن جي فوسلز کي ڳولڻ جي رپورٽ ڪري ٿي، افريقا جي ماحولياتي نظام جي ارتقاء کي سمجهڻ ۽ هومنين نسب تي ان جي اثر کي سمجهڻ لاء هڪ اهم سائيٽ.

اهو مطالعو، آڪسفورڊ يونيورسٽي مان ڊاڪٽر سوزانا ڪاروالو جي اڳواڻي ۾، ​​Paleo-Primate پروجيڪٽ گورونگوسا جو حصو آهي، جنهن جو مقصد جيوتائي تنوع کي تحفظ ڏيڻ ۽ مقامي ڪميونٽي ۾ ترقي کي فروغ ڏيڻ آهي. ٽيم جي دريافتن ۾ Miocene دور جا فوسل دانت شامل آهن، جيڪي 5 کان 23 ملين سال اڳ پکڙيل هئا ۽ آفريڪي بندر جي پيدائش ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو.

ان کان علاوه، محقق مزامبا نالي جيولوجيڪل ٺهڻ لاءِ ريڊيميٽرڪ تاريخن جو تعين ڪرڻ جي قابل ٿي ويا، علائقي ۾ پيليو ٻوٽن کي ٻيهر تعمير ڪرڻ، پيڊوجينڪ ڪاربونيٽس ۽ فوسل ڪاٺ جي بنياد تي، ۽ مختلف فوسلن کي بيان ڪرڻ جي قابل ٿي ويا، جن ۾ سامونڊي ڪنارو ۽ غير vertebrates، ريپٽائل، زميني ٿلهي جانور، ۽ فوسل ڪاٺ شامل آهن. ساحلي ماحوليات. خاص طور تي، هنن 124 ۽ 153 ڪلوگرام جي وچ ۾ وشال هائراڪس جي نئين نسل کي دريافت ڪيو.

هي گرائونڊ بريڪنگ مطالعو اڳ ۾ اڻڄاتل افريقي علائقي ۾ قيمتي بصيرت مهيا ڪري ٿو. مارڪ سيئر، CENIEH ۾ هڪ الحاق سائنسدان ۽ هڪ ميري اسڪلوڊوسڪا-ڪيوري جو ساٿي يوٽرچٽ يونيورسٽي ۾، تحقيق جي اهميت کي اجاگر ڪندي چيو ته، "هي مطالعو هڪ آفريقي علائقي تي هڪ مڪمل طور تي نئين ويسٽا کوليندو آهي، جيڪو هن وقت تائين، پيليولوجيڪل طور تي خالي هو." سيئر هن وقت پنهنجي جاري منصوبي جي حصي جي طور تي اوڀر آفريڪا ۾ سلاد تي مداري چڪر جي اثر جي تحقيق ڪري رهيو آهي.

مجموعي طور تي، اوڀر آفريڪا ۾ انهن Miocene فوسلز جي دريافت خطي جي ارتقائي تاريخ جي اسان کي سمجهڻ ۾ مدد ڪري ٿي ۽ انهن عملن تي روشني وجهي ٿي جن افريقي ماحولياتي نظام کي شڪل ڏني ۽ هومينن جي ترقي کي متاثر ڪيو. گورونگوسا نيشنل پارڪ ۾ ڪيل تحقيق تحفظ جي ڪوششن ۽ ڪميونٽي ڊولپمينٽ جي شروعاتن لاءِ پيليولوجيڪل اڀياس جي اهميت کي اجاگر ڪري ٿي.

René Bobe et al، پھريون Miocene fossils from coastal woodlands in Southern East African Rift, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107644

CENIEH پاران مهيا ڪيل

