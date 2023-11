Bivalve Mollusk Anadara Kagoshimensis: ڪاميابيءَ سان بچاءُ جي اعليٰ پاڻي جي لوڻ

Hypersalinity، پاڻيءَ ۾ لوڻ جي گھڻي مقدار جي ڪري، ڪيترن ئي آبي جاندارن لاءِ چيلنج بڻجي ٿي. Bivalve mussels، جهڙوڪ Anadara kagoshimensis، خاص طور تي حساسيت جي اثرات لاء حساس آهن. بهرحال، تازي تحقيق تي روشني وڌي وئي آهي متاثر ٿيندڙ بقا جي صلاحيتن تي هن مخصوص مولسڪ نسلن جي اعلي لوڻ واري ماحول ۾.

اڳوڻي اڀياس ڏيکاريا آهن ته هائيپرسلنٽي لوڻ جي توازن کي خراب ڪري سگهي ٿي ۽ پاڻيء ۾ رهندڙ جاندارن ۾ مختلف جسماني عملن تي اثر انداز ڪري سگهي ٿي، بشمول بائيليو mussels. ياد رکڻ ۽ سمجھڻ ته Anadara kagoshimensis 1950 جي ڏهاڪي کان وٺي اسود سمنڊ ۾ هڪ حملو ڪندڙ آهي ان جي تعريف ڪرڻ ۾ اهم آهي ته انهن اهڙين حالتن ۾ زندهه رهڻ لاءِ ڪيئن موافقت ڪئي آهي.

تيز پاڻي جي لوڻ جي جواب ۾، انادارا ڪاگوشيمينسس منفرد سيلولر موافقت ۽ ريگيوليٽري ميڪانيزم ٺاهيا آهن. اهي موافقت مولسڪ کي اجازت ڏين ٿيون ته هو پنهنجي ميٽابولزم ۽ رويي کي تبديل ڪري ٻي صورت ۾ نا مناسب حالتن ۾ ترقي ڪري. AO Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS (ماسڪو) ۽ جانورن جي فزيالوجي ۽ بايو ڪيمسٽري جي شعبي جي ليبارٽري آف ايڪولوجيڪل اميونالوجي آف ايڪوٽيڪل آرگنزمز جي محققن هڪ مطالعو ڪيو آهي جيڪو هيموليف جي سيلولر ساخت کي ڳولي ٿو. ٽرانسپورٽ ۽ حفاظتي ڪم) bivalve mussels ۾ ۽ ان جو جواب هائپرسلائن جي حالتن تي.

مطالعي ۾ شامل ڪيو ويو آهي Anadara kagoshimensis کي ٻن ڏينهن جي عرصي دوران لوڻ جي مقدار ۾ 18٪ کان 35٪ ۽ 45٪ تائين بتدريج وڌائي. محقق دريافت ڪيو ته 35 سيڪڙو لوڻ جي نمائش جي نتيجي ۾ مولسڪ جي ڳاڙهي رت جي سيلن جي ساخت ۽ سائيز ۾ تبديليون اينديون آهن. ان کان علاوه، 45٪ لوڻ واري ماحول ۾، انهن هيموليف ۾ سيلز جي سائيز ۾ اضافو ڏٺو. خاص طور تي، هائپرسالين پاڻي جي ڊگهي نمائش آرڪ شيل ۾ رت جي سيلن جي موت جو سبب نه بڻيو، اهو ظاهر ڪري ٿو ته A. kagoshimensis جي اعلي رواداري کي عارضي قسطن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ لوڻ واري پاڻيء جي.

نتيجن جو مشورو ڏنو ويو آهي ته انادارا ڪاگوشيمينسس جي غير معمولي موافقت واري صلاحيت هڪ هائپرسلائن ماحول ۾، خاص طور تي هيموسائٽس ۾، خاص طور تي انٽرا سيلولر تعميرات ڏانهن منسوب ٿي سگهي ٿو. جڏهن ته، وڌيڪ تحقيق جي ضرورت آهي تحقيق ڪرڻ لاء صحيح ميڪانيزم ۽ حڪمت عمليون جيڪي انهن رواداري بائيليو مولڪسز پاران استعمال ڪيا ويا آهن سيلولر استحڪام کي برقرار رکڻ لاء osmotic دٻاء هيٺ.

هي مطالعو اعلي پاڻي جي لوڻ جي منهن ۾ انادارا ڪاگوشيمينسس جي قابل ذڪر لچڪ ۾ قيمتي بصيرت فراهم ڪري ٿو، مشڪل ماحول ۾ جاندارن جي موافقت واري صلاحيتن کي سمجهڻ جي اهميت تي زور ڏنو.

hypersalinity ڇا آهي؟

Hypersalinity هڪ اهڙي حالت ڏانهن اشارو ڪري ٿو جنهن ۾ پاڻيء ۾ لوڻ جي وڏي مقدار شامل آهي. اهو عام طور تي لوڻ ڍنڍن، بيس، يا پاڻيء جي ٻين جسمن ۾ ڏٺو ويندو آهي جتي تازو پاڻي ان کان وڌيڪ تيزيء سان بخار ڪري ٿو جيڪو ان کي ڀرڻ جي قابل آهي.

ڇو bivalve mussels hypersalinity لاء حساس آهن؟

Bivalve mussels، بشمول Anadara kagoshimensis، hypersalinity جي ڪري حساس هوندا آهن، ڇاڪاڻ ته اهو انهن جي لوڻ جي توازن ۽ سيلولر ميٽابولزم جي امڪاني رڪاوٽن جي ڪري. گھڻي لوڻ جي ڪري ٿي سگھي ٿو آسموٽڪ دٻاءُ ۽ سيلز جي ڊيهائيڊريشن، انهن جي واڌ ويجهه، ترقي ۽ پيدائش تي منفي اثر پوي ٿي.

انادارا ڪاگوشيمينسس ڪيئن اعلي لوڻ واري ماحول سان مطابقت رکي ٿي؟

انادارا ڪاگوشيمينسس خاص سيلولر ميکانيزم کي ترقي ڪئي آهي ته جيئن پاڻيء جي اعلي لوڻ کي اپنائڻ لاء. اهي ميکانيزم مولسڪ کي ان جي ميٽابولزم کي منظم ڪرڻ ۽ ان جي رويي کي ترتيب ڏيڻ جي قابل بڻائي ٿو ته جيئن نا مناسب حالتن ۾ زندهه رهي. Intracellular reconstructions ۽ منفرد فزيولوجيڪل موافقت osmotic دٻاء هيٺ سيلولر استحڪام کي برقرار رکڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا.

مطالعي جا اهم نتيجا ڇا هئا؟

مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته انادارا ڪاگوشيمينسس هائپرسالين پاڻي جي مختصر مدت جي نمائش لاء اعلي رواداري ڏيکاري ٿي. mollusk جي ڳاڙهي رت جي سيلن جي جوڙجڪ ۽ سائيز ۾ تبديلي مختلف لوڻ جي سطحن تي ڏٺو ويو. هائپرسلائن جي حالتن جي ڊگهي نمائش جي نتيجي ۾ مولسڪ ۾ رت جي سيلن جي موت جي نتيجي ۾ نه هئي.

هن تحقيق جا ڪهڙا اثر آهن؟

جاندارن جي موافقت واري صلاحيتن کي سمجھڻ، جهڙوڪ انادارا ڪاگوشيمينسس، مشڪل ماحول ۾، هائپرسلائن حالتن ۾، انهن جي لچڪ ۽ بقا جي حڪمت عملي ۾ قيمتي بصيرت مهيا ڪري ٿي. هي علم نقصانڪار نسلن ۽ ماحولياتي نظام جي حفاظت ۾ وسيع ماحولياتي ۽ تحفظ جي ڪوششن ۾ مدد ڪري سگهي ٿو.