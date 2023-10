اڀياس ڏيکاري ٿو ميٿين سائيڪلنگ جو اثر آرڪٽڪ ڍنڍن ۾ موسمياتي تبديلي تي

نارٿ ويسٽرن يونيورسٽي ۽ وومنگ يونيورسٽي جي محققن پاران ڪيل هڪ تازي مطالعي ۾ آبهوا جي تبديلي تي آرڪٽڪ ڍنڍن ۾ پيدا ٿيندڙ ميٿين جي اثر تي روشني وڌي وئي آهي. مطالعي جي جانچ ڪئي وئي پتين جي موم جي ڪوٽنگن جي تري ۾ محفوظ ٿيل هولوسيني دور جي شروعات کان وٺي وچولي دور جي قديم گرمائش واري دور ۾ ميٿين سائيڪلنگ جي نمونن ۾ بصيرت حاصل ڪرڻ لاءِ.

محققن گرين لينڊ ۾ چار ڍنڍن مان تلاءَ جو تجزيو ڪيو ۽ موم جي بايو مارڪرز کي دريافت ڪيو جيڪي هڪ ڀيرو عام آبي ڀوري ماس جو حصو هئا. نتيجن مان پڌرو ٿيو ته هولوسين جي وچ واري عرصي دوران گذريل گرمائش واري دور جي ڪري انهن ڍنڍن ۾ ميٿين جي وڏي مقدار پيدا ٿي. اهو انديشو آهي ڇو ته ميٿين هڪ طاقتور گرين هائوس گيس آهي جيڪا موسمياتي تبديلي ۾ حصو ڏئي ٿي.

مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته جاري گرمائش آرڪٽڪ ڍنڍن مان ميٿين جي اخراج کي گهٽائي سگھي ٿي. مطالعي ۾ جانچيل ڍنڍون گذريل وڏي گرمائش واري دور ۾ هزارين سالن تائين ميٿين جي تيز رفتار کي برقرار رکنديون هيون، جيڪو ڌرتيء جي آخري برفاني دور کان منتقل ٿيڻ سان واقع ٿيو. هي ان خيال جي حمايت ڪري ٿو ته آرڪٽڪ ڍنڍن ۾ ميٿين سائيڪلنگ موسمي حالتن تي منحصر آهي.

مگدلينا اوسبرن، مطالعي جي سينئر ليکڪ، ماضي کي ڏسڻ جي اهميت کي اجاگر ڪيو ته اسان جي مستقبل کي گرم ڪرڻ واري ڌرتي تي پيش ڪرڻ لاء. نتيجن کي گرم دورن ۾ ميٿين سائيڪل جي وڌندڙ دورن جي حوالي سان قيمتي ڊيٽا مهيا ڪري ٿي ۽ آرڪٽڪ ڍنڍن ۾ گرمي پد ۽ ميٿين جي پيداوار جي وچ ۾ تعلق کي سمجهڻ جي ضرورت تي زور ڏنو ويو آهي.

مطالعي گرين لينڊ ۾ ٻن ڍنڍن مان ڊيٽا استعمال ڪيو ۽ موجوده ڊيٽا ٻن اضافي ڍنڍن مان. محققن اڳئين کان وچولي هولوسين دور ۾ ميٿين جي موجودگي جو اندازو لڳايو هو ته هائيڊروجن آئسوٽوپيڪ ٺاهجي جو تجزيو ڪري آبي ٻوٽن جي موم جي تري ۾. اهو پڻ ڏٺو ويو آهي ته ڍنڍن ۾ آبي ماس ڪجهه ميٿين کي جذب ڪري ٿو، ممڪن طور تي فضا ۾ ان جي ڇڏڻ کي گھٽائي ٿو.

جڏهن ته مطالعي مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته آرڪٽڪ ڍنڍون ميٿين سائيڪلنگ ۾ موسمياتي تبديلين جي ڪري خطرناڪ آهن، نه سڀئي ڍنڍون ساڳيون متحرڪ ڏيکارينديون. تنهن هوندي به، نتيجن کي اسان جي سمجھڻ ۾ مدد ڪري ٿي آرڪڪڪ ۾ تيز گرمي جي اثر جي عالمي آبهوا تي. آرڪٽڪ ڍنڍن ۾ گرمي پد ۽ ميٿين جي پيداوار جي وچ ۾ تعلق جي تحقيق ڪرڻ لاء وڌيڪ تحقيق جي ضرورت آهي، ميٿين جي قدرتي ذريعن جي طور تي انهن جي اهم ڪردار کي ڏنو ويو آهي.

ذريعن موجب:

- Jamie McFarlin et al, Aquatic plant wax hydrogen and carbon isotopes in Greenland Lakes Reshifts in methane cycling جي دوران دوران Holocene Warming، Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adh9704.