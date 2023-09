اپوزيشن تي نيپچون: برفاني ديو جو مشاهدو ڪڏهن ۽ ڪيئن ڪجي

نيپچون، سج کان اٺين سيارو ۽ اسان جي شمسي نظام ۾ سڀ کان وڌيڪ پري وارو سيارو، اڱارو سيپٽمبر 19 تي مخالفت ۾ هوندو. ان جو مطلب اهو آهي ته اهو سج ۽ ڌرتيء سان هڪ سڌي لڪير ۾ هوندو، اسان جي سيارو مرڪز ۾ پوزيشن سان. اضافي بونس جي طور تي، نيپچون به ساڳئي وقت ڌرتيءَ جي ويجھو ويجھو رستو ٺاهيندو، جنهن کي پيريجي جي نالي سان سڃاتو ويندو آهي. اهو دور جي سيارو کي رات جي آسمان ۾ وڏو ۽ روشن نظر ايندو، مشاهدي لاء هڪ اهم موقعو پيدا ڪندو.

نيو يارڪ شهر کان، نيپچون اوڀر ۾ لڳ ڀڳ 6:58 PM EDT تي اڀرندو ۽ ڪجهه ڪلاڪن بعد ظاهر ٿيندو. آسمان ۾ ان جي بلند ترين نقطي تي، تقريبا 12:51 ايم EDT اربع، سيپٽمبر 20th تي، نيپچون افق کان 46 درجا مٿي هوندو. اهو Pisces برج ۾ واقع هوندو.

بهرحال، اهو نوٽ ڪرڻ ضروري آهي ته جيتوڻيڪ نيپچون پرجي تي آهي، ڌرتي ۽ برفاني ديو اڃا تائين ناقابل اعتبار حد تائين پري آهن. هن ويجهي اچڻ دوران، نيپچون اڃا تائين اسان جي ڌرتيء کان تقريبا 2.7 بلين ميل پري هوندو. ڪجهه نقطه نظر پيش ڪرڻ لاء، ڌرتي ۽ مريخ 140 ملين ميلن جي اوسط فاصلي کان جدا ٿي ويا آهن. هن جو مطلب آهي ته مريخ ۽ ڌرتيء جي وچ ۾ سراسري فاصلو ڌرتيء ۽ نيپچون جي وچ ۾ تقريبا 20 ڀيرا ٿي سگهي ٿو.

ان جي وڏي فاصلي جي ڪري، نيپچون کي آسمان ۾ ننگي اک سان ڏسي نه ٿو سگهجي. ان جي ويڪر 31,000 ميل (50,000 ڪلوميٽر) آهي، جيڪا ڌرتيءَ کان اٽڪل چار ڀيرا آهي، جيڪا اسان جي نظام شمسي ۾ چوٿين وڏي سيارو آهي. بهرحال، نيپچون جي ڏيک لاءِ دوربين يا معيار جي دوربين ۽ سازگار موسمي حالتن جي استعمال جي ضرورت آهي.

نتيجي ۾، نيپچون جي مخالفت ۽ ڌرتيءَ جي قربت هن دور دراز برفاني ديو کي ڏسڻ ۽ ان جو مطالعو ڪرڻ جو هڪ بهترين موقعو آهي. مناسب سامان استعمال ڪرڻ ۽ مناسب جڳھ ڳولڻ سان، آسمان جا نظارا اسان جي شمسي نظام جي عجائبات کي حيران ڪري سگھن ٿا.

