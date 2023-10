Martian افراتفري واري علائقن ۾ آبي پاڻي جي نيڪال قديم مٽي ڍنڍ جي ثبوت کي ظاهر ڪري ٿي

By

Planetary Science Institute جي Alexis Rodriguez جي اڳواڻي ۾ هڪ تعاون ڪندڙ ٽيم پاران هڪ تاريخي دريافت مارٽن جي تباهي واري فارميشن جي اندر پاڻيءَ جي نيڪال جي ذريعي پيدا ٿيل سلاد واري ميدانن جا ثبوت ظاهر ڪيا آهن جن کي افراتفري وارو خطو سڏيو ويندو آهي. محققن ھائڊروٽس ڪيوس جي اندر ھڪڙي سلاد واري يونٽ تي ڌيان ڏنو، جنھن کي اھي سمجھندا آھن ھڪڙي مٽي ڍنڍ جي بچيل آھن جيڪي گئس چارج ٿيل مٽي اسٽون اسٽريٽگرافي مان نڪرڻ سان ٺھيل آھن جيڪي تقريبا 4 بلين سال اڳ جي تاريخن ۾ آھن. اهو دور هڪ وقت سان ٺهڪي اچي ٿو جڏهن مريخ جي مٿاڇري تي رهڻ لائق هو. هن علائقي ۾ مليل تلاءَ شايد قديم زندگيءَ جو ثبوت ڏين.

تحقيق، جنهن جو عنوان آهي “Exploring the proof of Middle Amazonian aquifer sedimentary outburst residues in a Martian chaotic terrain” ۽ نيچر سائنٽيفڪ رپورٽس ۾ شايع ٿيل، ناسا ايمز ريسرچ سينٽر، يونيورسٽي آف ايريزونا، يونيورسٽي آف ايريزونا جي گڏيل ليکڪن سان گڏ هڪ گڏيل ڪوشش هئي. بارسلونا، بليو ماربل اسپيس انسٽيٽيوٽ آف سائنس، ۽ يونيورسٽي آف فلوريڊا.

حيرت انگيز نتيجن مان هڪ آهي مٽي ٻرندڙ جبلن جي موجودگي ۽ هائيڊروٽس ڪيوس ۾ ڊائيپرس، جيڪي وسيع آهن ۽ مڃيل آهن ته سلاد واري آتش فشاني جي نتيجي ۾. ميگما جي اڀرڻ ۽ ڦاٽڻ جي بدران، نم ۽ لوڻ سطح تائين پهچن ٿا ۽ ڀڃڪڙي ڪن ٿا، دٻن ۽ وهڪرين کي ٺاهيندا آهن. اهي دڙي جي ٺهڻ صرف افراتفري واري علائقي جي فرش جي مواد تي ٿينديون آهن ۽ ميسا تي نه، مادي جي جوڙجڪ ۾ هڪ ڳنڍ جو مشورو ڏئي ٿو نه ته علائقائي توسيع قوتن پاران پيدا ڪيل ميگميٽڪ اڀرندڙ قوتن طرفان.

تحقيق ارضياتي تاريخ ۽ مريخ جي امڪاني رهائش کي سمجهڻ ۾ هڪ اهم قدم آهي. اهو انهن افراتفري واري خطن جي تحقيق جي اهميت کي نمايان ڪري ٿو، ڇاڪاڻ ته اهي شايد ڳاڙهي سيارو تي ماضي جي زندگي جي امڪاني وجود کي اشارو ڪري سگھن ٿا. جيئن ته مريخ جي ڳولا جاري آهي، آبي پاڻي جي نيڪال جو وڌيڪ مطالعو ۽ سلاد جي جوڙجڪ سيارو جي ماضي جي اسرار کي کولڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندو.

ذريعن موجب:

- Planetary Science Institute جي پريس رليز

- فطرت سائنسي رپورٽون