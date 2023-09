سائنسدان دريافت ڪيو سليڪا-ڪوٽڊ نانوڊيمنڊز جو ڪيميائي ميڪانيزم ڪوانٽم ڪمپيوٽنگ ۽ بائيوبلبلنگ لاءِ

By

سان جوس اسٽيٽ يونيورسٽي (SJSU) جي محققن نانوڊيمنڊس تي يونيفارم سليڪا شيل جي ٺهڻ جي ذميوار بانڊنگ ميڪانيزم کي ظاهر ڪيو آهي. ٽيم نانو مواد جي مطالعي لاءِ SLAC نيشنل ايڪسيليٽر ليبارٽري ۾ اسٽينفورڊ سنڪروٽرون تابڪاري لائٽ سورس (SSRL) پاران ٺاهيل طاقتور ايڪس ري استعمال ڪيا. نتيجا، جرنل ACS Nanoscience Au ۾ شايع ٿيل، سليڪا-ڪوٽڊ نانوڊيمنڊس جي تخليق ۾ ملوث ڪيمسٽري ۾ اهم بصيرت مهيا ڪن ٿا.

Nanodiamonds قابل ذڪر ملڪيتن سان انتهائي ننڍا مصنوعي هيرا آهن. انهن جي ننڍڙي سائيز جي باوجود، نانوڊيمنڊز وٽ ڪامل ڪاربان لٽڪيل آهن، ۽ اهي مقناطيسي شعبن، برقي شعبن، ۽ ڪمري جي حرارت تي روشني جي ردعمل کي ظاهر ڪري سگهن ٿا. اهي منفرد خاصيتون نانوڊيمنڊز کي مختلف ايپليڪيشنن لاءِ موزون بڻائين ٿيون، جن ۾ ڪوانٽم ڪمپيوٽنگ ۽ سيلز جي بايو ليبلنگ شامل آهن.

نانوڊيمنڊ جي ڪارڪردگي کي وڌائڻ لاء، محقق سليڪا سان هيرن جي ذرڙن کي ڪوٽنگ ڪرڻ جو رخ ڪيو آهي. سليڪا نه رڳو نانوڊيمنڊز لاءِ هڪ هموار ۽ حفاظتي شيل فراهم ڪري ٿي پر سطح جي ترميم جي اجازت پڻ ڏئي ٿي. سليڪا ڪوٽنگ ۾ مخصوص ٽيگ شامل ڪرڻ سان، سائنسدان نانوڊيمنڊ کي خاص سيلز يا جڳهن کي نشانو بڻائڻ جي هدايت ڪري سگهن ٿا. نانوڊيمنڊ تحريڪ تي هي ڪنٽرول بائيو ميڊيسن ۽ بايو ٽيڪنالاجي ۾ ايپليڪيشنن لاءِ اهم اثر رکي ٿو.

هڪ ڏهاڪي کان وڌيڪ عرصي تائين، سائنسدان نانوڊيمنڊس تي سليڪا ڪوٽنگ جي ٺهڻ جي پويان ميڪانيزم کان حيران ٿي ويا آهن. SJSU محقق دريافت ڪيو ته نانوڊيمنڊ جي مٿاڇري تي الڪوحل ڪيميائي گروپ سليڪا شيل جي ترقي کي آسان ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا. هنن اهو معلوم ڪيو ته ڪوٽنگ جي عمل دوران ايٿانول سان گڏ امونيم هائيڊروڪسائيڊ جو تعارف انهن الڪوحل گروپن جي پيداوار ڏانهن وڌي ٿو.

سليڪا ڪوٽنگ جي هيٺان لڪيل سطحن کي جانچڻ لاءِ، SJSU جي محققن SSRL جي X-ray سهولتن کي استعمال ڪيو. انهن هڪ ٽرانزيڪشن ايج سينسر استعمال ڪيو، هڪ سپر حساس ٿرماميٽر، درجه حرارت جي تبديلين کي ڳولڻ ۽ انهن کي ايڪس ري توانائي ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ. ايڪس-ري جذب اسپيڪٽروڪوپي (XAS) ذريعي، ٽيم نانوڊيمنڊس جي سطحن جي تحقيق ڪئي ۽ سليڪا ڪوٽنگ جي ٿلهي کي نانو ميٽر اسڪيل تي ماپيو. نتيجن کي نانوڊيمنڊ وانگر زير زمين مواد جي مطالعي لاء XAS جي اثرائتي نموني ڏيکاري ٿي.

سليڪا ڪوٽيڊ نانوڊيمنڊس جي بانڊنگ ميڪانيزم کي سمجهڻ کان حاصل ڪيل علم محققن لاءِ نوان رستا کولي ٿو. ابراهام وولڪوٽ، مطالعي جو پرنسپل تحقيق ڪندڙ، ٻين مواد جي استعمال کي ڳولڻ جو ارادو رکي ٿو، جهڙوڪ ٽائيٽينيم ۽ زنڪ آڪسائيڊ، کوٽ ڪرڻ لاء نانوڊيمنڊ. اهي متبادل ڪوٽنگون ڪوانٽم سينسنگ ۽ حياتياتي ليبلنگ ۾ نانوڊيمنڊز جي ايپليڪيشنن کي وڌيڪ وڌائي سگهن ٿيون.

هن تحقيق جا نتيجا نانوڊيمنڊ ڪوٽنگ جي ڪيمسٽري ۾ قيمتي بصيرت فراهم ڪن ٿا ۽ سليڪا شيل کي بهتر ڪرڻ ۽ ٻين ڪوٽنگ مواد کي ڳولڻ جا موقعا فراهم ڪن ٿا. سليڪا-ڪوٽيڊ نانوڊيمنڊ جي پويان ڪيميائي ميڪانيزم جي بهتر سمجھڻ سان، محقق انهن ننڍڙن هيرن جي صلاحيت کي ڪوانٽم ڪمپيوٽنگ ۽ بائيو ليبلنگ ايپليڪيشنز لاءِ جاري رکي سگهن ٿا.

- Perla J. Sandoval et al، Quantum Diamonds at the Beach: ڪيميڪل انسائٽس ان سليڪا گروٿ آن نانوسڪيل ڊائمنڊ استعمال ڪندي ملٽي موڊل ڪرڪٽرائزيشن اينڊ سموليشن، ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033