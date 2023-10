حيرت انگيز تصوير رات جي آسمان ۾ چمڪندڙ ڳاڙهو نيبولا ظاهر ڪري ٿي

By

يورپي سدرن آبزرويٽري (ESO) IC1284 جي نالي سان مشهور هڪ شاندار ڳاڙهي نيبولا جي هڪ شاندار تصوير ظاهر ڪئي آهي. مٽي ۽ گيس جو هي وسيع ڪڪر، هڪ اخراج نيبولا جي طور تي درجه بندي ڪري ٿو، پنهنجي روشني کي خارج ڪري ٿو ۽ فعال تارن جي ٺهڻ جو نتيجو آهي.

IC1284 جو متحرڪ ڳاڙھو رنگ ھائڊروجن ايٽم اندر موجود اليڪٽرانن جي ڪري آھي جيڪو نوجوان تارن مان نڪرندڙ تابڪاري سان پرجوش ٿي پيو آھي. نتيجي طور، اهي اليڪٽران توانائي کي آزاد ڪن ٿا ۽ ڳاڙهي روشني جي هڪ مخصوص موج کي خارج ڪن ٿا. فلڪيات دان ESO جي OmegaCAM استعمال ڪندي هن تصوير کي پڪڙڻ جي قابل ٿي ويا، هڪ وسيع فيلڊ ڪيمرا جيڪو چلي ۾ پرانال آبزرويٽري ۾ ويري لارج ٽيلي اسڪوپ (VLT) سروي ٽيلي اسڪوپ (VST) تي واقع آهي.

Nebulae، جهڙوڪ IC1284، مٽي ۽ گيس جي وڏن ڪڪرن تي مشتمل آهي، جيڪي نون تارن جي ٺهڻ لاءِ ضروري ٻارڻ فراهم ڪن ٿا. تصوير ۾، IC1284 جي ڳاڙهي چمڪ ان جي چوڌاري چمڪندڙ تارن جي موجودگي سان وڌايو ويو آهي.

IC1284 سان گڏ ٻه عڪاسي نيبولا آهن جن کي NGC6589 ۽ NGC6590 طور سڃاتو وڃي ٿو، تصوير جي هيٺين ساڄي ڪنڊ ۾ واقع آهي. Emission nebulae جي برعڪس، Reflections nebulae interstellar dust تي مشتمل هوندا آهن جيڪي ويجهن تارن مان نڪرندڙ روشنيءَ کي ظاهر ڪن ٿا. نتيجي طور، اهي نيبولا رنگ ۾ نيري نظر اچن ٿا.

ظاھر ڪرڻ واري نيبولا جي اندر جي مٽي ويجھي تارن مان روشنيءَ جي ننڍي، نيري موج جي طول و عرض کي پکيڙيندي آھي، جيڪا ھڪ دلڪش ۽ آسماني چمڪ پيدا ڪري ٿي. اهو ئي سبب آهي جو اسان جو پنهنجو آسمان نيرو نظر اچي ٿو.

هي نئين جاري ڪيل تصوير هڪ وڏي شروعات جو حصو آهي جنهن کي VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+) سڏيو ويندو آهي، ESO پاران ترتيب ڏنل آهي. VPHAS+ سروي ذريعي، astronomers جو مقصد آهي ته ستارن جي زندگيءَ جي چڪر بابت وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪرڻ جي ذريعي نيبولا ۽ ستارن جو مطالعو ڪندي نظر ايندڙ روشنيءَ ۾.

نتيجي ۾، ESO جي تازي تصوير IC1284 جي خوبصورتي کي ظاهر ڪري ٿي، هڪ ڳاڙهي اخراج نيبولا جيڪو خلا جي وسعت جي وچ ۾ پنهنجي چمڪندڙ موجودگي سان موهي ٿو.

بيان ٿيل:

- Emission Nebula: ionized گيس جو هڪ روشن ۽ ڦهليل ڪڪر جيڪو پنهنجي روشني کي خارج ڪري ٿو.

- Reflection Nebula: انٽر اسٽيلر مٽيءَ جو ڪڪر جيڪو ويجھي تارن مان نڪرندڙ روشنيءَ کي ظاهر ڪري ٿو.

- VLT: تمام وڏي دوربين، هڪ طاقتور دوربين جيڪو يورپي سدرن آبزرويٽري طرفان هلائي ٿو.

ذريعن موجب:

- يورپي سدرن آبزرويٽري (ESO)

- VST Photometric H alpha Survey of Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+)