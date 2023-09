سيرا ڊي اتاپورڪا جي کوٽائي جي ڳولا

جوزپ ايم پاريس ۽ سندس ٽيم پاران سينٽرو نيشنل ڊي انويسٽگيشن sobre la Evolución Humana (CENIEH) پاران ڪيل هڪ تازو جيولوجيڪل مطالعو اسپين ۾ سيرا ڊي اتاپورڪا جي زير زمين تي دريافت ڪيو آهي. تحقيق، جرنل مئرين ۽ پيٽروليم جيولوجي ۾ شايع ٿيل، مقصد علائقي جي گهري ساخت ۽ ان جي جيولوجيڪل رابطن کي سمجهڻ آهي.

تحقيق ظاهر ڪيو آهي ته مٿاڇري جي هيٺان موجود مواد چونا پٿر آهن جيڪي سيرا ڊي ايتاپورڪا سان گڏ نظر اچن ٿا. اهي مواد صرف ”آئس برگ جو ٽپ“ آهن هڪ تمام وڏي زير زمين ساخت جو جيڪو 5 ڪلوميٽر ويڪرو آهي. هي ڍانچي نرم مواد جي موجودگي جي ڪري ٺهيل هئي، خاص طور تي ٽراسڪ لائيٽس ۽ بخارات، جنهن کي اسٽرا کي منتقل ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي.

مطالعي سيرا ڊي اتاپورڪا جي جيولوجيڪل ترتيب تي پڻ روشني وڌي. روايتي طور تي هڪ اينٽي لائن جي طور تي بيان ڪيو ويو آهي، جيولوجيڪل ڪم ڏيکاري ٿو ته اها جوڙجڪ 1,000 ميٽر جي کوٽائي کان ٻاهر آهي. ان کوٽائي تي، Mesozoic strata هڪ Paleozoic Basement تي ٽڪندو آهي، جيڪو سخت ۽ کرسٽل آهي. نتيجن مان ظاهر ٿئي ٿو ته طبقن جو فولڊنگ مخصوص مواد جي وجود جي ڪري ممڪن ڪيو ويو آهي جيڪي لوبريڪنٽ يا لاتعداد سطح جي طور تي ڪم ڪن ٿا، اسٽرا کي سخت بيسمينٽ مٿان سلائڊ ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو. Duero Basin جي صورت ۾، جدا ٿيڻ واري سطح ٽراسڪ دور جي مواد تي مشتمل آهي، جيڪي مشيني طور تي ڪمزور آهن ۽ مٿانهون سطح جي حرڪت ۽ فولڊ کي آسان بڻائي ٿو.

هن مطالعي جا نتيجا سيرا ڊي اتاپورڪا جي اونهي ساخت ۽ ان جي جيولوجيڪل رابطن ۾ قيمتي بصيرت مهيا ڪن ٿا. هن علائقي جي زير زمين ارضيات کي سمجهڻ ان جي جيولوجيڪل تاريخ ۽ انساني ارتقا جي امڪاني اثرن تي وڌيڪ تحقيق لاءِ ضروري آهي.

ذريعو: Pedro Cámara et al، Iberian Range کي باسڪي-Cantabrian Basin سان ڳنڍڻ: The structure of the Sierra de Atapuerca (Spain)، Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

ذريعو: CENIEH

صافي:

محقق سيرا ڊي اتاپورڪا جي کوٽائي جو مطالعو ڪن ٿا (2023، سيپٽمبر 19) حاصل ڪيل 19 سيپٽمبر 2023 کان phys.org/news/2023-09-depths-sierra-de-atapuerca.html

نوٽ: هي مضمون ماخذ مضمون جي بنياد تي ٻيهر لکيو ويو آهي.