مٿئين ماحول ۾ ناياب گرم پلازما جي وهڪري جي جاچ ڪرڻ

ڌرتيءَ جي قطبن جي ويجهو، اورورا هڪ عام نظارا آهن، جيڪي مٿئين ماحول ۾ رنگ برنگي روشنيءَ جو ڏيک ڏين ٿا، جيڪو شمسي واءَ ۽ ڌرتيءَ جي مقناطيس اسپير جي وچ ۾ رابطي سبب ٿئي ٿو. جڏهن ته، خط استوا جي ويجهو، هڪ مختلف فضائي رجحان ٿي سگهي ٿو: سبورورل آئن drifts (SAID).

SAID واقعن ۾ شامل آهن تيز، اولهه طرف گرم پلازما جو وهڪرو آئن اسپيئر ذريعي. اهي واقعا آسمان ۾ نظر ايندڙ اڏاوتن سان جڙيل آهن، جهڙوڪ مستحڪم آرورل ريڊ (SAR) آرڪس ۽ مضبوط حرارتي اخراج رفتار وڌائڻ (STEVE). عام طور تي، SAID واقعا شام ۽ اڌ رات جي وچ ۾ ٿين ٿا، پر SAID جي وهڪري جا واقعا اڌ رات کان پوءِ معلوم ٿيا آهن.

جرنل آف جيو فزيڪل ريسرچ: اسپيس فزڪس ۾ شايع ٿيل هڪ تازي مطالعي ۾، محقق 15 ۾ ڏکڻ آمريڪا جي ويجهو دريافت ڪيل 2013 پوئين رات جي SAID واقعن تي ڌيان ڏنو. سيٽلائيٽ پروگرامن ۽ auroral سرگرمي جي قدمن سميت مختلف ذريعن کان ڊيٽا جو تجزيو ڪندي، انهن خاصيتن جي تحقيق ڪئي ۽ انهن نادر واقعن جي ٺهڻ.

محقق ڏٺا ته پوئين رات جو SAID واقعا، اڳئين رات جي واقعن سان ملندڙ جلندڙ، ionospheric حالتن ۽ geomagnetic dynamics جي وچ ۾ پيچيده رابطي جو نتيجو آهن. انٽرپلي ۾ برقي شعبن جي ٺهڻ ۽ موج-ذري جي تعامل شامل آهن، جيڪي مقامي گرمي ذريعن طور ڪم ڪن ٿا.

اهي نتيجا اپر ماحول جي پلازما متحرڪ جي سمجھ کي وڌائين ٿا ۽ سيٽلائيٽ ٽريڪنگ ۽ ٻين نازڪ ايپليڪيشنن لاءِ رادار سگنلن کي ٽوڙڻ جي صلاحيت. هن علائقي ۾ وڌيڪ تحقيق قيمتي بصيرت مهيا ڪري سگهي ٿي ته ڪيئن SAID واقعا ۽ انهن سان لاڳاپيل واقعا ڌرتيء جي ماحول کي متاثر ڪري سگهن ٿا.

ماخذ: Ildiko Horvath et al، Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) ڊولپڊ ان دي مين رات جو (1-4) مقناطيسي لوڪل ٽائيم سيڪٽر دوران 2013، جرنل آف جيو فزيڪل ريسرچ: اسپيس فزڪس (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677