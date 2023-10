ترقي يافته نيوڪليئر ري ايڪٽرز لاءِ پگھليل نم ۾ اليڪٽران جي رويي کي سمجھڻ

انرجي ڊپارٽمينٽ آف انرجي جي اوڪ ريج نيشنل ليبارٽري ۽ آئووا يونيورسٽي جي محققن اهو سمجهڻ ۾ اهم پيش رفت ڪئي آهي ته ڪيئن اليڪٽران ترقي يافته ايٽمي ري ايڪٽرن ۾ پگھليل نمرن سان رابطو ڪن ٿا. هڪ اضافي اليڪٽران جي پگھليل زنڪ ڪلورائڊ لوڻ ۾ اضافي اليڪٽران جي تعارف کي ترتيب ڏيڻ سان، سائنسدان ٽن رياستن کي سڃاڻڻ جي قابل هئا جن کي اليڪٽران فرض ڪري سگهي ٿو.

پهرين منظر ۾، اليڪٽران هڪ ماليڪيولر ريڊيڪل جو حصو بڻجي ٿو جنهن ۾ ٻه زن آئنز شامل آهن. ٻئي منظر ۾، اليڪٽران هڪ واحد زن آئن تي مقامي ڪري ٿو. ٽين منظرنامي ۾، اليڪٽران کي ڊيلوڪلائيز ڪيو ويو آهي ۽ ڪيترن ئي لوڻ جي آئن تي مختلف طور تي پکڙيل آهي. اهي نتيجا نمڪ ٻارڻ واري ري ايڪٽرن جي ڪارڪردگي تي تابڪاري جي اثر جي اڳڪٿي ڪرڻ لاءِ اهم آهن.

پگھريل لوڻ ري ايڪٽرن کي مستقبل جي ايٽمي پاور پلانٽس لاءِ امڪاني ڊيزائن طور سمجهيو پيو وڃي. تنهن ڪري، اهو سمجھڻ ته ڪيئن پگھليل لوڻ اعلي تابڪاري تي رد عمل ڪري ٿو تمام ضروري آهي. محققن جو مقصد هڪ اليڪٽران جي رويي تي روشني وجهڻ آهي جيڪو آئنز سان رابطي ۾ آهي جيڪو هڪ پگھلڻ وارو لوڻ آهي.

جڏهن ته مطالعو سڀني سوالن جو جواب نٿو ڏئي، اهو اليڪٽران ۽ پگھليل نم جي وچ ۾ رابطي ۾ وڌيڪ تحقيق لاء هڪ اهم شروعاتي نقطو مهيا ڪري ٿو. محقق اهو پڻ مڃيندا آهن ته ٽن سڃاتل نسلن جو ٺهيل اليڪٽران ٿورڙي مدت ۾ ممڪن طور تي رد عمل ظاهر ڪري سگهي ٿو وڌيڪ پيچيدگين ٺاهڻ لاءِ ڊگهي عرصي دوران.

مطالعي جو عنوان آهي ”ڇا اعليٰ درجه حرارت پگھليل سالٽس اضافي اليڪٽرانن سان رد عمل رکن ٿا؟ ڪيس جو ZnCl2، شايع ڪيو ويو The Journal of Physical Chemistry B. ان کي ACS ايڊيٽرز جي چونڊ جي طور تي چونڊيو ويو، ان جي امڪاني عوام جي مفاد لاءِ اشارو ڪندي.

هي تحقيق DOE جي پگھريل سالٽس جي هڪ حصي جي طور تي ڪئي وئي هئي Extreme Environments Energy Frontier Research Centre (MSEE EFRC) جي اڳواڻي ۾ Brookhaven National Laboratory. ريسرچ ٽيم رٿابندي ڪري ٿي ته تحقيق جاري رکي تابڪاري جي اثرن جي ٻين لوڻ واري نظام تي. انهن جي ڪمپيوٽيشنل ريسرچ DOE استعمال ڪندڙ سهولتن تي ڪئي وئي، بشمول Oak Ridge National Laboratory ۾ Compute and Data Environment for Science and National Energy Research Scientific Computing Center at Lawrence Berkeley National Laboratory.

پگھليل لوڻ ۾ اليڪٽران جي رويي کي سمجھڻ پگھلي لوڻ جي ري ايڪٽرن جي ترقي لاءِ ضروري آھي. اهو انهن ريڪٽرن جي حفاظت ۽ ڪارڪردگي کي يقيني بڻائڻ ۾ مدد ڪري ٿو، جيڪي مستقبل جي ايٽمي توانائي جي پيداوار لاء هڪ واعدو اختيار سمجهي رهيا آهن.

- لارنس برنارڊ، ORNL