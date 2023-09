سپر ڪمپيوٽر سموليشن زحل جي حلقن ۽ چنڊن جي اصليت کي ظاهر ڪري ٿو

Astrophysical Journal ۾ شايع ٿيل هڪ تازو مطالعو زحل جي ڇنڊن جي اصليت لاءِ وضاحت مهيا ڪرڻ لاءِ سپر ڪمپيوٽر سموليشن استعمال ڪيو آهي. ناسا، ڊرهم يونيورسٽي ۽ گلاسگو يونيورسٽي پاران ڪيل تحقيق مان معلوم ٿئي ٿو ته اهي ڪنگڻ ٻن ننڍڙن برفاني چنڊن جي ملبي مان ٺهي سگهن ٿا جيڪي ڪجهه سؤ ملين سال اڳ ٽڪرائجن ۽ ٽڪرائجي ويا. اهي اڳوڻا چنڊ سائيز ۾ Saturn جي موجوده چنڊن، Dione ۽ Rhea وانگر هوندا. هن ٽڪريءَ مان نڪرندڙ ڪجهه ملبي شايد زحل جي موجوده چنڊن جي ٺهڻ ۾ به حصو ورتو هجي.

زحل جي ڇنڊن جي ابتڙ ۾ اها نئين بصيرت Cassini خلائي جهاز پاران گڏ ڪيل ڊيٽا جي ذريعي ممڪن ڪئي وئي، جنهن 13 سال زحل ۽ ان جي سسٽم جو مطالعو ڪيو. Cassini جي ماپن مان معلوم ٿئي ٿو ته ڇلا بنيادي طور تي برف سان ٺهيل آهن ۽ انهن جي ٺهڻ کان وٺي تمام ٿوري مٽي گڏ ڪئي وئي آهي. ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته نظام شمسي جي تاريخ ۾ نسبتاً تازو ٺهيل حلقا.

انگن جي ٺهڻ جي وڌيڪ تحقيق ڪرڻ لاءِ، تحقيقي ٽيم Durham يونيورسٽي جي DiRAC سهولت تي COSMA سپر ڪمپيوٽر استعمال ڪيو. انهن هائيڊروڊيناميڪل سميوليشن کي ريزوليوشن تي 100 ڀيرا وڌيڪ اڳوڻي اڀياس کان وڌيڪ ڪيو. اڳوڻن چنڊن جي وچ ۾ مختلف ٽڪرن کي ماڊل ڪندي، محقق زحل جي نظام جي تاريخ ۾ قيمتي بصيرت حاصل ڪئي.

سميوليشن ظاهر ڪيو آهي ته برفاني چنڊن جي وچ ۾ اثر زحل جي ويجهو ڪافي مواد موڪلي سگهي ٿو انگن ٺاهڻ لاء. اهو منظر قدرتي طور تي برف سان مالا مال ڇنڊن جي پيدائش ڏانهن وٺي ٿو، ڇاڪاڻ ته ٽڪرين جي جسم جي بنيادي حصي ۾ پٿر مٿانهون برف جي ڀيٽ ۾ گهٽ وسيع طور تي ڦهليل آهي. اهي نتيجا ان خيال جي حمايت ڪن ٿا ته ڇنڊا ٻين متبادل وضاحتن جي بجاءِ ٻن چنڊن جي وچ ۾ ٽڪراءَ مان پيدا ٿيا.

مختلف تصادم جي منظرنامن کي نقل ڪندي، محقق اهو طئي ڪيو ته اثرن جو وسيع سلسلو زحل جي روچي حد تائين برف جي صحيح مقدار کي پکيڙي سگهي ٿو. هي اهو علائقو آهي جتي ڪنهن ڌرتيءَ جي ڪشش ثقل قوت پٿر يا برف جي وڏن جسمن کي ٽوڙي سگهي ٿي. ٽڙيل پکڙيل برف وري حلقن ۾ ٺهي سگهي ٿي جيئن برفاني طور تي جيڪي اڄ زحل جي چوڌاري نظر اچن ٿا.

ڊاڪٽر جيڪب ڪيگريس، ناسا جي ايمس ريسرچ سينٽر ۾ هڪ ريسرچ سائنسدان، زحل جي نظام کي سمجهڻ لاءِ انهن نقشن جي اهميت کي اجاگر ڪيو. هن زور ڀريو ته زحل ۽ ان جي چنڊن بابت اڃا گهڻو ڪجهه نامعلوم آهي، جنهن ۾ زندگيءَ لاءِ موزون ماحول جا امڪان شامل آهن. نئين نموني نظام جي ارتقا جي تفصيلي ڳولا مهيا ڪن ٿا، زحل جي انگن جي ارضياتي نوجوانن تي روشني وجهي ٿي.

مجموعي طور تي، هي مطالعو زبردست ثبوت پيش ڪري ٿو ته زحل جي حلقن ۽ چنڊن جي نتيجي ۾ شمسي نظام جي نسبتا تازي تاريخ ۾ وڏي ٽڪراء جي نتيجي ۾. سپر ڪمپيوٽر سموليشن انهن آسماني خاصيتن جي ٺهڻ ۾ قيمتي بصيرت فراهم ڪئي آهي، اسان کي زحل جي نظام جي تحرڪ ۽ ارتقاءَ کي سمجهڻ ۾ مدد ڏني آهي.

جو ذريعو:

- LFA Teodoro et al، A Recent Impact Origin of Saturn's Rings and Mid-sized Moons، The Astrophysical Journal (2023).