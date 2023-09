نئون طريقو مريخ تي قديم سمنڊ جي وجود جي حمايت ڪري ٿو

هڪ تازي مطالعي ۾ مريخ جي ڪشش ثقل جي قوت جو تجزيو ڪرڻ لاءِ هڪ نئون طريقو استعمال ڪيو ويو آهي، وڌيڪ ثبوت مهيا ڪري ٿو ته سيارو هڪ ڀيرو وڏو اتر سمنڊ هو. چيڪ اڪيڊمي آف سائنسز جي فلڪياتياتي انسٽيٽيوٽ جي پروفيسر جاروسلاو ڪلوڪوڪنڪ جي اڳواڻي ۾، ​​تحقيق وڌيڪ تفصيل سان اتر مارين پيلو-سمنڊ جي دائري کي بيان ڪري ٿو.

جرنل Icarus ۾ شايع ٿيل، مطالعي کي نمايان ڪيو ويو آهي ڪشش ثقل جي استعمال کي مارس تي پاڻي جي موجودگي کي ڳولڻ لاء. اهو طريقو اڳي ئي ڌرتيءَ تي پاڻيءَ جي ذخيرن کي سڃاڻڻ ۾ ڪامياب ٿي چڪو آهي، جهڙوڪ اتر آفريڪا ۾ هڪ ڊگهو اڳ واري ڍنڍ جي ساحل. مريخ جي ڪشش ثقل جي پهلوئن جو تجزيو ڪندي، سائنسدانن کي ڌرتيءَ جي جيولوجيڪل ۽ هائڊروولوجيڪل خاصيتن جي بهتر ڄاڻ ملي ٿي.

محقق هڪ عمل کي استعمال ڪيو جيڪو Klokočník پاران تيار ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ ڪشش ثقل جي انمولي ماپن مان ڳڻپ ڪيل ڪشش ثقل جي پهلوئن جو تجزيو ڪرڻ شامل آهي. ڪشش ثقل جا حصا رياضياتي پراڊڪٽس آهن جيڪي هڪ سياروي جسم جي ڪشش ثقل جي بي ضابطگين کي ظاهر ڪن ٿا. ان کان علاوه، انهن ناسا جي مارس گلوبل سرويئر پاران قبضو ڪيل ٽوپوگرافڪ ڊيٽا استعمال ڪيو.

هي نئون طريقو خاص طور تي ڪشش ثقل جي بي ضابطگين جي بنياد تي مٿاڇري جي نقشي جي اڳوڻي طريقن تي خاص طور تي بهتر ڪري ٿو. ٽوپوگرافڪ ڊيٽا کي ضم ڪرڻ سان، سائنسدان مارٽن جي ارضيات ۽ جيو فزڪس جي وڌيڪ جامع سمجھ حاصل ڪري سگھن ٿا.

هن تحقيق جا اثر مريخ کان به اڳتي آهن، جيئن ڪشش ثقل جو طريقو ٻين آسماني جسمن تي پڻ لاڳو ڪيو ويو آهي. سائنسي رپورٽن ۾ شايع ٿيل هڪ الڳ مطالعي ۾، طريقو استعمال ڪيو ويو ڌرتيء جي جاگرافيائي خاصيتن کي وينس جي انهن سان موازنہ ڪرڻ لاء.

هن مطالعي جا نتيجا مريخ جي جيولوجيڪل تاريخ جي اسان جي ڄاڻ ۾ مدد ڪن ٿا ۽ ڌرتيء تي زندگي جي امڪاني بابت وڌيڪ اشارو مهيا ڪن ٿا. مريخ تي قديم ساگرن جي وجود کي سمجهڻ ماضي يا موجوده زندگيءَ جي صورتن جي امڪان کي اجاگر ڪرڻ لاءِ هڪ اهم قدم آهي.

بيان ٿيل:

ڪشش ثقل جي بي ضابطگيون: مختلف ڪشش ثقل قوت جا علائقا جيڪي ڌرتيءَ جي جسم جي مٿاڇري جي خاصيتن جي ڪري استعمال ڪيا ويا آهن.

ڪشش ثقل جا حصا: رياضياتي پراڊڪٽس جيڪي سياري جي جسم جي ثقلي انتشار کي ظاهر ڪن ٿا.

Topographic data: ڪنهن سيارو يا ٻئي آسماني جسم جي زمين جي مٿاڇري جي شڪل ۽ بلندي بابت معلومات.

ذريعن موجب:

- جرنل Icarus ۾ شايع ٿيل مطالعو، آمريڪي فلڪيات سوسائٽي جي ڊويزن فار پلانيٽري سائنسز سان لاڳاپيل.

- سائنسي رپورٽن ۾ شايع ٿيل مطالعو.

- Jaroslav Klokočník - پروفيسر ايمريٽس، Astronomical Institute of Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences.

- گنٿر ڪليٽسڪا - ايسوسيئيٽ ريسرچ پروفيسر يونيورسٽي آف الاسڪا فيئر بئنڪس جيو فزيڪل انسٽيٽيوٽ ۽ چيڪ ريپبلڪ ۾ چارلس يونيورسٽي سان لاڳاپيل.