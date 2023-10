ناسا ILLUMA-T لانچ سان خلائي ڪميونيڪيشن جون حدون دٻائي ٿو

By

NASA خلائي ڪميونيڪيشن ۾ انقلاب آڻي رهيو آهي ايندڙ لانچ سان ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) to the International Space Station (ISS) هن نومبر. هي گرائونڊ بريڪنگ پيل لوڊ گهٽ ڌرتيءَ جي مدار واري مشن ۾ ليزر ڪميونيڪيشن جي وڏي صلاحيت کي ظاهر ڪندو.

اصل مضمون ۾ حوالن کي تبديل ڪندي، ILLUMA-T جي لانچ خلائي ڪميونيڪيشن ۾ هڪ وڏي ليپ اڳتي وڌڻ جي نمائندگي ڪري ٿي. ليزر ڪميونيڪيشن پوشيده انفراريڊ روشني کي استعمال ڪندي، خلائي جهاز کي وڌيڪ ڊيٽا جي شرحن تي معلومات منتقل ڪرڻ ۽ وصول ڪرڻ جي قابل بڻائي ٿي. هن جو مطلب اهو آهي ته ڊيٽا جي وڏي مقدار کي هڪ واحد ٽرانسميشن ۾ ڌرتيء ڏانهن واپس موڪلي سگهجي ٿو، تيز دريافتن ۽ سائنسدانن ۽ ڳولا ڪندڙن لاء وڌيڪ موثر تحقيق جي حمايت ڪندي.

ناسا جي خلائي ڪميونيڪيشنز اينڊ نيويگيشن (SCaN) پروگرام پاران منظم ڪيل، ILLUMA-T ايجنسي جي ليزر ڪميونيڪيشن ريليءَ جي مظاهري (LCRD) سان تعاون ڪندو، ناسا جي پهرين باهمي، آخر کان آخر تائين ليزر ڪميونيڪيشن رلي ڏانهن ڪم ڪندي. LCRD، جيڪو ڊسمبر 2021 ۾ شروع ڪيو ويو، اڳ ۾ ئي تجربو ڪري چڪو آهي ته ليزر ڪميونيڪيشن جي فائدن کي geosynchronous مدار مان ظاهر ڪرڻ لاء.

انهن تجربن مان ڪجهه شامل آهن ليزر سگنلن تي ماحول جي اثر جو تجزيو ڪرڻ، ڪيترن ئي استعمال ڪندڙن سان مطابقت جي جانچ، دير/خرابي برداشت ڪندڙ نيٽ ورڪنگ (DTN) صلاحيتن کي ڳولڻ، ۽ نيويگيشن صلاحيتن کي وڌائڻ. ليزر ڪميونيڪيشن کي استعمال ڪندي، ناسا ڊيٽا جي منتقلي جي حدن کي زور ڏئي رهيو آهي ۽ خلائي ڳولا جي امڪانن کي وڌائي رهيو آهي.

ISS تي نصب ٿيڻ کان پوءِ، ILLUMA-T ٻن طرفي ليزر رلي صلاحيتن جو NASA جو افتتاحي ان-اسپيس مظاهرو مڪمل ڪندو. ٽيلي اسڪوپ ۽ ٻه-محور گيمبل سان ليس، ان جو آپٽيڪل ماڊل LCRD جي درست ٽريڪنگ جي جيو سنڪرونس مدار ۾ اجازت ڏئي ٿو. هڪ مائڪرو ويڪرو جي سائيز بابت، آپٽيڪل ماڊل هڪ معياري ريفريجيريٽر جي مقابلي ۾ آهي.

بورڊ تي ILLUMA-T سان، ISS کان LCRD تائين ڊيٽا جي منتقلي 1.2 گيگا بٽس-في-سيڪنڊ جي شاندار شرح تي پهچي ويندي. ڊيٽا پوءِ ڪيليفورنيا يا هوائي ۾ آپٽيڪل گرائونڊ اسٽيشنن ڏانهن منتقل ڪيو ويندو ۽ نيو ميڪسيڪو ۾ LCRD مشن آپريشن سينٽر ڏانهن روانو ڪيو ويندو. آخرڪار، حاصل ڪيل ڊيٽا جو تجزيو ڪيو ويندو ILLUMA-T گرائونڊ آپريشن ٽيمون ناسا جي گوڊارڊ اسپيس فلائيٽ سينٽر تي ميري لينڊ ۾، ان جي درستگي ۽ معيار کي يقيني بڻائي.

LCRD سان ڪاميابيءَ سان تعاون ڪرڻ سان، ILLUMA-T وٽ ISS جو هڪ لازمي جزو بنجڻ جي صلاحيت آهي، جيڪا NASA جي ڊيٽا جي منتقلي جي صلاحيت کي تمام گهڻو وڌائيندي ۽ مدار واري ليبارٽري ڏانهن.

اڪثر پڇيا ويا سوال (سوالات)

سوال: ILLUMA-T جو مقصد ڇا آهي؟

ج: ILLUMA-T جو مقصد آهي ليزر ڪميونيڪيشن جي فائدن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ گهٽ ڌرتيءَ جي مدار واري مشن لاءِ ۽ ليزر ڪميونيڪيشن کي NASA جي خلائي ڪميونيڪيشن نيٽ ورڪن ۾ ضم ڪرڻ جي امڪان کي ظاهر ڪرڻ.

سوال: ليزر ڪميونيڪيشن روايتي مواصلاتي طريقن کان ڪيئن مختلف آهي؟

ج: ليزر ڪميونيڪيشن وڌيڪ شرحن تي ڊيٽا کي منتقل ڪرڻ ۽ وصول ڪرڻ لاءِ پوشيده انفراريڊ لائٽ استعمال ڪري ٿي، خلائي جهاز کي اجازت ڏئي ٿي ته اها معلومات جي وڏي مقدار کي ڌرتيءَ ڏانهن واپس موڪلي سگهي ٿي. هي ڊيٽا جي منتقلي جي عمل کي تيز ڪري ٿو ۽ تيز تحقيق ۽ دريافتن کي آسان بڻائي ٿو.

سوال: محققن لاءِ ليزر ڪميونيڪيشن جا امڪاني فائدا ڪهڙا آهن؟

ج: ليزر ڪميونيڪيشن بهتر ڊيٽا جي شرح مهيا ڪري سگهي ٿي، ISS تي تحقيق ڪندڙن کي اجازت ڏئي ٿي ته وڌيڪ ڊيٽا واپس ڌرتيءَ ڏانهن هڪ ڀيرو موڪلڻ. اها وڌيل ڪارڪردگي خلائي اسٽيشن تي ڪيل مختلف سائنسي تحقيقات کي فائدو ڏئي سگهي ٿي.

سوال: ناسا جي ليزر ڪميونيڪيشن جي مظاهرن جو ڊگھي مدي وارو مقصد ڇا آھي؟

ج: NASA جو مقصد آهي ته ليزر ڪميونيڪيشن کي معياري صلاحيت جي طور تي ان جي خلائي ڪميونيڪيشن نيٽ ورڪن ۾، جنهن ۾ ويجھو خلائي نيٽورڪ ۽ ڊيپ اسپيس نيٽورڪ شامل آهن.

سوال: ILLUMA-T پروجيڪٽ جي فنڊنگ ۽ انتظام ڪير ڪري رهيو آهي؟

ج: ILLUMA-T پيل لوڊ ناسا جي اسپيس ڪميونيڪيشن اينڊ نيويگيشن (SCaN) پروگرام جي مالي مدد ڪئي وئي آهي ۽ ناسا جي گوڊارڊ اسپيس فلائيٽ سينٽر پاران ناسا جي جانسن اسپيس سينٽر ۽ ميساچوسٽس انسٽيٽيوٽ آف ٽيڪنالاجي (MIT) ۾ انٽرنيشنل اسپيس اسٽيشن پروگرام آفيس جي تعاون سان منظم ڪيو ويو آهي. لنڪن ليبارٽري.