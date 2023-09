هڪ امڪاني نئين الزائمر جي دوا دماغ جي سوزش کي گھٽائي ٿي ۽ ياداشت کي وڌائي ٿي

By

The Picower Institute for Learning and Memory MIT جي محققن الزائمر جي بيماري جي علاج ۾ هڪ اهڙي دوا تيار ڪري اهم ترقي ڪئي آهي جيڪا دماغ ۾ سوزش کي گهٽائي ٿي ۽ ياداشت کي بهتر بڻائي ٿي. دوا، جنهن کي A11 سڏيو ويندو آهي، هڪ جينياتي ٽرانسپشن فيڪٽر کي نشانو بڻائيندو آهي جنهن کي PU.1 سڏيو ويندو آهي، جيڪو الزائمر جي بيماري دوران دماغ جي مدافعتي خاني ۾ سوزش واري جين جي اوور ايڪسپريشن جو ذميوار آهي. A11 PU.1 سرگرمي کي دٻائي ٿو پروٽينن کي ڀرتي ڪندي جيڪي انهن سوزش واري جين جي اظهار کي دٻائي ٿو.

سوزش الزائمر جي بيماري جي بيماري جو هڪ اهم حصو آهي، ۽ موثر علاج ڳولڻ ڏکيو ثابت ٿيو آهي. انساني سيل ڪلچرز ۽ الزائمر جي ماؤس ماڊلز تي پري ڪلينڪل ٽيسٽ ذريعي، محقق ڏٺا ته A11 انساني مائڪروگليا جھڙي سيلز ۽ الزائمر جي بيماري جي ڪيترن ئي ماؤس ماڊلز ۾ سوزش کي گھٽائي ٿو. اهو پڻ خاص طور تي چوٿن ۾ معرفت کي بهتر بڻائي ٿو.

محققن الزائمر جي مريضن ۽ غير الزائمر جي ڪنٽرولن مان پوسٽ مارٽم دماغ جي نمونن ۾ جين اظهار جو مقابلو ڪيو. هنن دريافت ڪيو ته الزائمر جي نتيجي ۾ مائڪروگليل جين جي اظهار ۾ وڏيون تبديليون آهن، ۽ PU.1 ۾ اضافو سوزش جين جي مقصدن لاء پابند انهن تبديلين جو هڪ اهم حصو آهي. الزائمر جي گھٽتائي جي سوزش ۽ نيوروڊجنريشن جي ماؤس ماڊل ۾ PU.1 سرگرمي کي گھٽائڻ.

ٽيم 58,000 کان وڌيڪ ننڍڙن ماليڪيولن جي چڪاس ڪئي ته جيئن اهي مرکبات ڳولي سگهجن جيڪي PU.1 پاران منظم ڪيل سوزش ۽ الزائمر سان لاڳاپيل جينز کي گهٽائي سگهن. A11 ڇهن فائنل اميدوارن ۾ سڀ کان وڌيڪ طاقتور هو. انساني مائيڪروگليا جھڙي خاني تي ڪيل تجربن ۾، A11 سوزش واري سائٽوڪائنز جي اظهار ۽ رطوبت کي گھٽائي ڇڏيو ۽ مائيڪروگليا کي سوزش واري اشارن تي وڌيڪ رد عمل ڪرڻ کان روڪيو.

A11 کي الزائمر جي بيماري جي علاج جي طور تي ترقي ۽ جانچ ڪرڻ لاءِ وڌيڪ تحقيق جي ضرورت آهي. هي واعدو ڪندڙ دوا هن تباهي واري نيوروڊجينيريٽ ڊس آرڈر لاءِ وڌيڪ اثرائتي علاج جي ترقي ۾ مدد ڪري سگهي ٿي.

ذريعن موجب:

الزائمر جي بيماري جي تعريف: الزائمر جي بيماري هڪ بيماري آهي جيڪا دماغ تي حملو ڪري ٿي، جنهن جي ڪري دماغي صلاحيت ۾ گهٽتائي اچي ٿي جيڪا وقت سان گڏ خراب ٿيندي وڃي ٿي. اهو ڊيمينشيا جو سڀ کان عام روپ آهي ۽ 60 کان 80 سيڪڙو ڊيمنشيا جي ڪيسن ۾ شامل آهي. الزائمر جي بيماري لاءِ ڪو موجوده علاج موجود ناهي، پر اهڙا دوائون آهن جيڪي علامتن کي آسان ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگهن ٿيون.

- MIT جي تعريف: MIT ميساچوسٽس انسٽيٽيوٽ آف ٽيڪنالاجي جو مخفف آهي. اها ڪيمبرج، ميساچوسٽس ۾ هڪ معزز خانگي تحقيقي يونيورسٽي آهي جيڪا 1861 ۾ قائم ڪئي وئي هئي. اهو پنجن اسڪولن ۾ منظم آهي: آرڪيٽيڪچر، انجنيئرنگ، انسانيت، آرٽس ۽ سماجي سائنس، انتظام، ۽ سائنس. MIT جي اثر ۾ ڪيتريون ئي سائنسي ڪاميابيون ۽ ٽيڪنالاجي ترقي شامل آهن. ان جو مشن زندگين جي نظام جي فطرت ۽ رويي جي باري ۾ بنيادي ڄاڻ حاصل ڪرڻ ۽ صحت کي وڌائڻ، زندگي کي ڊگھي ڪرڻ، ۽ بيماري ۽ معذوري کي گھٽائڻ لاء ان علم جي استعمال ڪرڻ آهي.

- نيشنل انسٽيٽيوٽ آف هيلٿ جي تعريف: نيشنل انسٽيٽيوٽ آف هيلٿ (NIH) آمريڪا جي حڪومت جي بنيادي ايجنسي آهي جيڪا بايوميڊيڪل ۽ پبلڪ هيلٿ ريسرچ لاءِ ذميوار آهي. اهو انٽراموريل ريسرچ پروگرام (IRP) ذريعي پنهنجي سائنسي تحقيق ڪري ٿو ۽ غير NIH تحقيقي سهولتن کي وڏي بايوميڊيڪل ريسرچ فنڊ فراهم ڪري ٿو ان جي اضافي ريسرچ پروگرام ذريعي. ان جو مشن زندگين جي نظام جي فطرت ۽ رويي جي باري ۾ بنيادي ڄاڻ حاصل ڪرڻ ۽ صحت کي وڌائڻ، زندگي کي ڊگھي ڪرڻ، ۽ بيماري ۽ معذوري کي گھٽائڻ لاء ان علم جي استعمال ڪرڻ آهي.