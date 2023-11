پگھلڻ واري انٽارڪڪڪ آئس شيٽ: سمجھڻ جي ڪردار جي ذيلي گليشي خارج ٿيڻ

انٽارڪيڪا جي وسيع منجهيل نظارن جي وچ ۾ انٽارڪٽڪ جي برفاني چادر آهي، جيڪو اسان جي ڌرتيءَ جي آبهوا نظام جو هڪ اهم حصو آهي. برف جي هي وڏي چادر نه رڳو سج جي روشنيءَ کي ظاهر ڪري ٿي، ڌرتيءَ کي ٿڌي رکڻ ۾ مدد ڪري ٿي، پر دنيا جي تازي پاڻيءَ جو 70 سيڪڙو ذخيرو پڻ ڪري ٿي. بهرحال، ڪيليفورنيا يونيورسٽي، سين ڊياگو (UCSD) ۾ اسڪرپس انسٽيٽيوٽ آف اوشنوگرافي جي سائنسدانن پاران ڪيل هڪ تازي مطالعي ۾ هڪ اهڙي واقعي تي روشني وڌي وئي آهي جيڪا عالمي سطح تي سمنڊ جي سطح تي اثر انداز ٿي سگهي ٿي.

جرنل سائنس ايڊوانسز ۾ شايع ٿيل تحقيق ۾ انڪشاف ٿيو آهي ته جيئن گليشيئرن جي هيٺان پاڻي پگھلندو آهي ۽ سمنڊ ڏانهن وهندو آهي، تيئن تيزي سان برف پگھلندي آهي. سائنسدان ان عمل کي ذيلي گليشي خارج ڪرڻ جو حوالو ڏين ٿا. اڳي، سمنڊ جي سطح جي اڀار جا وڏا پراجيڪٽ، جيئن ته موسمياتي تبديلي تي بين الحکومتي پينل پاران، ذيلي برفاني خارج ٿيڻ جي نتيجي ۾ اضافي برف جي نقصان تي غور نه ڪيو ويو.

ٽائلر پيلي جي مطابق، مطالعي جي اڳواڻي ليکڪ، عالمي سطح تي سمنڊ جي سطح جي اڀار جا صحيح اندازا ساحلي برادرين جي خوشحالي لاء اهم آهن. موجوده تخمينو شايد سڄي دنيا ۾ سمنڊ جي سطح جي اڀار جي شرح کي گهٽائي سگھي ٿو، جيڪي گهٽ ۾ گهٽ ساحلي علائقن ۾ رهندڙ لکين ماڻهن لاءِ سخت نتيجا ٿي سگهن ٿا. پيلي وڌيڪ صحيح اڳڪٿيون مهيا ڪرڻ لاءِ ماڊلنگ جي ڪوششن ۾ ذيلي برفاني خارج ٿيڻ کي شامل ڪرڻ جي ضرورت تي زور ڏنو.

اڀياس ٻن اوڀر انٽارڪٽڪ گليشيئرز تي ڌيان ڏنو: ڊنمن ۽ سکاٽ. اهي گليشيئر، هڪ ٻئي جي ڀرسان واقع هڪ براعظمي خندق جي چوٽي تي ٻن ميلن جي اونهائي سان، سمنڊ جي سطح کي تقريبا پنج فوٽ بلند ڪرڻ جي صلاحيت رکن ٿا. اخراج جي مختلف منظرنامن کي استعمال ڪندي، محققن سال 2300 تائين برفاني پسپائي جا نمونا ٺاهيا. جڏهن ذيلي برفاني خارج ٿيڻ جو ڪارڻ بڻيو، ماڊل پيشنگوئي ڪئي ته ٻه گليشيئر اڳئين سوچ کان 25 سال اڳ خندق جي سلپ تي پهچندا.

Jamin Greenbaum، مطالعي جي هڪ ليکڪ، نوٽ ڪيو ته تحقيق ماڊلنگ ڪميونٽي لاء هڪ جاگ اپ ڪال جي طور تي ڪم ڪري ٿو. ذيلي برفاني خارج ٿيڻ جي حساب ۾ ناڪامي اڳڪٿين جي درستگي کي گھٽائي ٿي. ان کان علاوه، مطالعي کي نمايان ڪري ٿو ته اهم ڪردار انسانن کي گرين هائوس گيس جي اخراج کي روڪڻ سان سمنڊ جي سطح جي اڀار کي گهٽائڻ ۾ ادا ڪن ٿا. جڏهن ته ذيلي برفاني خارج ٿيڻ اهم آهي، اهو آخرڪار انسانيت جا عمل آهن جيڪي قيامت جي منظر کان بچڻ جي ڪنجي رکن ٿا.

اثر ڊنمن ۽ اسڪاٽ گليشيئرز کان اڳتي وڌن ٿا. مختلف انٽارڪٽڪ گليشيئرز، جهڙوڪ ٿاوائٽس، پائن آئلينڊ، ۽ ٽوٽن جي هيٺان ذيلي گلشيل پگھريل پاڻي ڏٺو ويو آهي. اضافي تحقيق جي ضرورت آهي انهي جي شدت کي سمجهڻ لاءِ ته انهن گليشيئرز ۽ ان کان پوءِ سمنڊ جي سطح جي اڀار تي subglacial discharge جو اثر.

انٽارڪڪڪ برف پگھلڻ ۾ ذيلي برفاني خارج ٿيڻ جي ڪردار کي روشن ڪندي، هي مطالعو آبهوا جي تبديلي کي منهن ڏيڻ جي تڪڙي ضرورت جي سخت ياد ڏياريندڙ طور ڪم ڪري ٿو. مستقبل جي اڳڪٿيون ۽ ساحلي ڪميونٽي جي تيارين جو دارومدار سمنڊ جي سطح جي اڀار جي صحيح سمجھ تي آهي. صرف سڀني عنصرن تي غور ڪرڻ سان، جنهن ۾ ذيلي برفاني خارج ٿيڻ جو اثر به شامل آهي، اسان بهتر طريقي سان هڪ پائيدار مستقبل ڏانهن رستو وٺي سگهون ٿا.

subglacial discharge ڇا آهي؟

Subglacial discharge هڪ گليشيئر جي هيٺان پاڻي پگھلڻ ۽ سمنڊ ڏانهن وهڻ جي عمل ڏانهن اشارو ڪري ٿو. اهو هڪ اهم عنصر آهي جيڪو گليشيئر جي پگھلڻ کي تيز ڪري ٿو ۽ سمنڊ جي سطح جي اڀار ۾ مدد ڪري ٿو.

ڇو صحيح سمنڊ جي سطح جي اڀار پروجئشن اهم آهي؟

ساحلي برادرين جي ڀلائي لاءِ صحيح سمنڊ جي سطح جي اڀار جا منصوبا انتهائي اهم آهن. لکين ماڻهو گهٽين وارن ساحلي علائقن ۾ رهن ٿا، ۽ صحيح اڳڪٿيون انهن برادرين کي سمنڊ جي سطح وڌڻ جي امڪاني اثرن لاءِ تيار ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿيون.

سمنڊ جي سطح جي اڀار تي ذيلي برفاني خارج ٿيڻ جا ڪهڙا اثر آهن؟

مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته سمنڊ جي سطح جي اڀار جي موجوده تخميني ٿي سگهي ٿي شرح کي گهٽ ڪري سگهي ٿي ڇاڪاڻ ته اضافي برفاني نقصان جي ڪري ذيلي برفاني خارج ٿيڻ سبب. ھن عمل کي ماڊلز ۾ شامل ڪرڻ سان وڌيڪ صحيح اڳڪٿيون مهيا ڪرڻ ۾ مدد ملندي آھي ۽ پوري دنيا ۾ گليشيئرز تي اثر جي شدت کي سمجھڻ ۾ مدد ملندي آھي.

سمنڊ جي سطح وڌڻ ۾ گرين هائوس گيس جي اخراج جو ڪردار ڇا آهي؟

مطالعي تي زور ڏنو ويو آهي ته انساني عمل، خاص طور تي گرين هائوس گيس جي اخراج کي گهٽائڻ، سمنڊ جي سطح جي اڀار کي گهٽائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا. جڏهن ته ذيلي برفاني خارج ٿيڻ اهم آهي، اخراج کي روڪڻ قيامت واري منظر کان بچڻ لاءِ اهم آهي.

ذريعن موجب:

- اصل مضمون: EcoWatch - Antarctic برف جي چادر جو مطالعو: Scripps Institution of Oceanography at the University of California, San Diego (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507 .html)

- مطالعو: سائنس جي اڳڀرائي - "Subglacial discharge تيز ڪري ٿو ڊنمن ۽ اسڪاٽ گليشيئرز جي مستقبل جي واپسي، اوڀر انٽارڪيڪا" (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)