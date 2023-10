چنڊ گرهڻ جو شان: هڪ آسماني تماشو

By

ڇا توهان آسماني عظمت جي قابل ذڪر نمائش لاءِ تيار آهيو؟ پاڻ کي جزوي چنڊ گرهڻ جي حيثيت ۾ رکو، جيڪو چندر گرهان جي نالي سان مشهور آهي، ڇنڇر 28 آڪٽوبر تي آسمان کي سجائي ٿو ۽ آچر، آڪٽوبر 29 تائين جاري رهي ٿو. اهو غير معمولي واقعو تڏهن ٿئي ٿو جڏهن ڌرتي پاڻ کي چمڪندڙ سج ۽ جادوگر چنڊ جي وچ ۾ رکي ٿي. چنڊ جي مٿاڇري تي پاڇو، هڪ خوفناڪ تماشو ٺاهي ٿو جيڪو سڄي دنيا ۾ آسمان جي نظارن کي موهي ٿو.

ھن جي تصوير ٺاھيو: ڌرتيءَ کي ھڪ وسيع دائري جي طور تي، سج کي چمڪندڙ روشنيءَ جي روشنيءَ ۾، ۽ چنڊ کي ھڪ شاندار مدار جي طور تي. جيئن ڌرتيءَ چنڊ جي رستي ۾ لهي ٿي، ان جو پاڇو چنڊ کي نازڪ طور تي ڇهندو آهي، آهستي آهستي ان جي چمڪ کي ڇڪيندو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ آسماني غائب يا رنگن جي جادوئي تبديليءَ جي نتيجي ۾.

چنڊ گرهڻ جا ٻه قسم آهن جيڪي مبصرن کي حيران ڪن ٿا:

1. مڪمل چنڊ گرهڻ: مڪمل چنڊ گرهڻ دوران، ڌرتي مڪمل طور تي چنڊ کي ڳنڍي ٿي، ان کي خوفناڪ اونداهي سان ڍڪيندي آهي. هي غير معمولي مقابلو اڪثر ڪري چنڊ جي مٿاڇري کي ڳاڙهي يا ٽامي رنگ سان تحفا ڏئي ٿو. جيئن سج جي روشني ڌرتيءَ جي فضا مان ڦري ٿي، تيئن ننڍيون ننڍيون موجون پکيڙين ٿيون، ۽ ڊگها ڳاڙها رنگ، مهربانيءَ سان، چنڊ کي پنهنجي دلڪش رنگت سان گڏي، ان مان گذرن ٿا. هي مسحور ڪندڙ ظهور عام طور تي "بلڊ مون" جي نالي سان مشهور ٿي چڪو آهي.

2. جزوي چنڊ گرهڻ: جزوي چنڊ گرهڻ ۾، چنڊ جو فقط هڪ حصو ڌرتيءَ جي پاڇي جي سامهون اچي ٿو. اهو شايد آسماني دائري مان ڪڍيل هڪ ڪنگڻ جهڙو هجي يا هڪ دلڪش اونداهي حصي کي ظاهر ڪري، قمري ڊسپلي ۾ سازش شامل ڪري.

تفصيلن ۾ غور ڪندي، 2023 جو دلڪش جزوي چنڊ گرهڻ ڇنڇر، 28 آڪٽوبر تي شروع ٿيندو، ۽ آچر، آڪٽوبر 29 جي شروعاتي ڪلاڪن تائين وڌايو ويندو. هندستان ۾، گرهڻ جي شروعات ڇنڇر تي تقريبا 11:31 PM تي ٿيڻ جي اميد آهي. آخري 1 ڪلاڪ ۽ 19 منٽن تائين، آچر تي 1:05 AM کان 2:24 AM تائين. 1:05 AM جي چوڌاري پنهنجي چوٽي جي دوران، چنڊ ڌرتيء جي پاڇي جي اونهي، ڇانو واري حصي جو تجربو ڪندو، جيڪو umbra جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو، فنڪار طور تي ان جي دلڪش سطح جي هڪ حصي کي ڍڪيندي.

هن آسماني واقعي جي شان و شوڪت نه رڳو هندستان پر مختلف خطن کي به ساراهيندي اڀرندي اڌ گول ۾، بشمول آفريڪا، يورپ، ايشيا، ۽ آسٽريليا جا ڪجهه حصا. جيتوڻيڪ آمريڪا جا تماشائي هن دلڪش واقعن کي ياد ڪري سگهن ٿا، برازيل جي حصن کي جادو جي شاهدي ڏيڻ جو موقعو ملندو جيئن چنڊ ​​خوبصورت طور تي افق تي ظاهر ٿئي.

لوڊ ٿي:

سوال: چنڊ گرهڻ ڇا آهي؟

ج: چنڊ گرهڻ تڏهن لڳندو آهي جڏهن ڌرتيءَ پاڻ کي سج ۽ چنڊ جي وچ ۾ قطار ڪري، پنهنجو پاڇو چنڊ جي مٿاڇري تي اڇلائيندي آهي.

سوال: مڪمل چنڊ گرهڻ ڪيئن ٿيندو آهي؟

ج: مڪمل چنڊ گرهڻ دوران، ڌرتي مڪمل طور تي چنڊ کي ڍڪيندي آهي، ان جي ڳاڙهي يا ٽامي جي ظاهر ٿيڻ سبب، فلٽر ٿيل سج جي روشني ڌرتيء جي ماحول مان گذري ٿي.

سوال: جزوي چنڊ گرهڻ ڇا آهي؟

ج: هڪ جزوي چنڊ گرهڻ ۾، چنڊ جو فقط هڪ حصو ڌرتيءَ جي پاڇي سان ڍڪيل هوندو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ هڪ دلچسپ ڪنگڻ جهڙو يا اونداهو حصو نظر ايندو آهي.

س: 2023ع ۾ جزوي چنڊ گرهڻ ڪڏهن ٿيندو؟

ج: جزوي چنڊ گرهڻ ڇنڇر 28 آڪٽوبر تي ٿيندو ۽ آچر 29 آڪٽوبر تائين جاري رهندو.

سوال: ڇا ڀارت ۾ چنڊ گرهڻ نظر ايندو؟

ج: ها، چنڊ گرهڻ هندستان جي سڀني حصن سان گڏوگڏ اڀرندي اڌ گول جي علائقن جهڙوڪ آفريڪا، يورپ، ايشيا ۽ آسٽريليا جي ڪجهه علائقن ۾ نظر ايندو.

ذريعن موجب:

- [ماخذ جو نالو داخل ڪريو]، URL: [URL داخل ڪريو]