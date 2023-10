موسمياتي تبديلي چمگادڙن جي غير معمولي زندگي کي خطرو ڪري ٿي، مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences ۾ شايع ٿيل هڪ تازي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته چمگادڙ جي قابل ذڪر عمر کي عالمي گرمي پد وڌڻ جي ڪري خطرو ٿي سگهي ٿو. تحقيق، يونيورسٽي ڪاليج ڊبلن ۽ برسٽول يونيورسٽي جي سائنسدانن پاران ڪيل، جهنگلي وڏي گھوڙي جي چمڙن جي هڪ گروپ جي هائيبرنيشن چڪر تي ڌيان ڏنو.

محققن اهو معلوم ڪيو ته چمگادڙ جي هائيبرنيشن واري دور ۾ موسم ۾ ڦيرڦار انهن جي ڊگهي زندگي لاءِ ذميوار ماليڪيولر ميکانيزم کي متاثر ڪري ٿي. ٽيلوميرس، جيڪي ڊي اين اي جا ٽڪرا آهن جيڪي ڪروموزوم جي پڇاڙين جي حفاظت ڪن ٿا، هر دفعي سيل کي ورهائڻ کان پوء ننڍو ٿيندو آهي. اهو مختصر ٿيڻ وارو عمل عمر ۽ عمر سان لاڳاپيل بيمارين سان لاڳاپيل آهي.

مطالعي مان معلوم ٿيو آهي ته چمگادڙ جيڪي گرميءَ جي حالتن جي ڪري گهڻو ڪري hibernation مان نڪرندا آهن انهن ۾ اڳئين سياري جي ڀيٽ ۾ ٿلهي درجه حرارت جي ڀيٽ ۾ تمام گهٽ ٽيلوميرز هوندا هئا. يونيورسٽي ڪاليج ڊبلن جي پروفيسر ايما ٽيلنگ انهن نتيجن تي ڳڻتي جو اظهار ڪندي چيو ته عالمي گرمي پد ۾ اڳڪٿي ڪيل واڌ جهنگلي چمگادڙن ۾ هائبرنيشن جي فائدي واري اثر کي محدود ڪري سگهي ٿي.

ڊاڪٽر ميگن پاور، مطالعي جي اڳواڻي ليکڪ، ٽن سياري ۾ 200 کان وڌيڪ جهنگلي هارس شو چمگادڙن کي ٽريڪ ڪيو ته ٽيلوميرس تي هائبرنيشن جي اثرات کي جانچڻ لاء. تحقيق ظاهر ڪيو آهي ته هائيبرنيشن ٻيهر جوان ٿيڻ جي هڪ صورت طور ڪم ڪري ٿو، ٽيلوميرز هائبرنيشن جي موسم دوران ننڍو ٿيڻ بدران وڌندا آهن. اهو واڌارو ممڪن آهي ته اينزيم ٽيلوميرس جي اظهار جي ڪري، جيڪو ٽيلوميرڪ ڊي اين اي کي اجازت ڏئي ٿو ته بغير ڪنهن نقصان جي پاڻ کي نقل ڪري.

مطالعي جا نتيجا چمگادڙن جي ڊگهي زندگي جي فطرت تي موسمي حالتن ۾ تبديلي جي امڪاني نتيجن تي زور ڏين ٿا. جنسون ڊگھيون ڄمار ۽ سست پيدائشي شرح، جھڙوڪ چمگادڙ، خاص طور تي ماحولياتي تبديلين لاءِ خطرناڪ آھن. محقق ان ڳالهه کي سمجهڻ جي اهميت تي زور ڏين ٿا ته چمگادڙ ڪيئن متاثر ٿين ٿا ۽ تيز موسمي تبديليءَ سان مطابقت رکن ٿا.

وڌيڪ تحقيق جي ضرورت آهي ته telomerase جي ڪردار کي دريافت ڪرڻ ۾ telomeres جي واڌ ۾ hibernation دوران. مطالعي ۾ ماحوليات ۽ چمگادڙ جي آباديءَ جي بقا تي موسمي تبديليءَ جي اثر کي نمايان ڪري ٿو، انهن غير معمولي جاندارن جي حفاظت لاءِ مسلسل تحقيق ۽ تحفظ جي ڪوششن جي ضرورت تي زور ڏئي ٿو.

