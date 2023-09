Monkeypox وائرس جي تيز چڪاس لاءِ نيو پوائنٽ آف ڪيئر اسيس

By

The Lancet Microbe ۾ شايع ٿيل هڪ ثبوت جي تصور واري مطالعي مانڪي پوڪس وائرس (MPXV) جي تيزيءَ سان سڃاڻڻ لاءِ هڪ پرعزم نقطي جي سنڀال جو تعارف ڪرايو ويو آهي. آسٽريليا جي محققن isothermal amplification ۽ CRISPR-Cas ٽيڪنالاجي جي بنياد تي اڀياس تيار ڪيو. ان جي اعلي حساسيت ۽ خاصيت سان، پرکھ سٺي نموني ڪئي وئي جڏهن سون جي معياري مقدار واري پوليميرس زنجير ردعمل (qPCR) جي مقابلي ۾.

Monkeypox هڪ زونوٽڪ بيماري آهي جيڪا ايم پي ايڪس وي جي ڪري ٿي، هڪ وڏي ڊبل اسٽرينڊ ڊي اين اي وائرس. جڏهن ته بنيادي طور تي مردن ۾ ٻڌايو ويو آهي جيڪي مردن سان جنسي تعلق رکن ٿا، ڪيس پڻ عورتن ۽ ٻارڙن ۾ ڏٺو ويو آهي. ورلڊ هيلٿ آرگنائيزيشن (ڊبليو ايڇ او) جولاءِ 2022 ۽ مئي 2023 جي وچ ۾ منڪي پوڪس کي عوامي صحت جي ايمرجنسي قرار ڏنو ڇاڪاڻ ته ان جي اوچتو ظاهر ٿيڻ، تيزيءَ سان پکڙجڻ ۽ ويڪسين جي افاديت بابت معلومات جي کوٽ سبب.

في الحال، ايم پي ايڪس وي جي چڪاس لاءِ سون جي معياري تشخيصي طريقو qPCR آهي، جنهن لاءِ خاص سامان ۽ تربيت يافته اهلڪارن جي ضرورت آهي. تشخيص عام طور تي خاص ليبارٽريز ۾ ٿيندي آهي، ۽ اهو نمونو گڏ ڪرڻ کان پوءِ ڪيترائي ڏينهن وٺي سگھي ٿو نتيجا حاصل ڪرڻ ۾، خاص طور تي گهٽ وسيلن جي سيٽنگن ۾.

هن مطالعي ۾، محقق هڪ نقطي جي سنڀال جي پرک تيار ڪئي جنهن جو نالو "MPXV-CRISPR" آهي، تيز رفتار MPXV جي ڳولا لاء. امتحان ۾ ڪلينڪل نموني مان جينومڪ ڊي اين اي (جي ڊي اين اي) جو اخراج شامل آهي، بعد ۾ CRISPR-Cas12a-ثالثي ڊي اين اي ڪليويج استعمال ڪندي وڌائڻ ۽ دريافت ڪرڻ. اهو fluorescence-based ۽ lateral-flow strip طريقن کي استعمال ڪندي پڙهي سگهجي ٿو.

امتحان 100٪ جي ڪلينڪل حساسيت ۽ 99.3٪ جي هڪ خاصيت کي ظاهر ڪيو جڏهن qPCR جي امتحان ۽ وائرل ۽ بيڪٽيريل پيٿوجنز جي پينل جي مقابلي ۾. ليٽرل فلو ريڊ آئوٽ 100٪ جي حساسيت حاصل ڪئي ۽ MPXV لاءِ 98.6٪ جي خاصيت حاصل ڪئي، ٻين وائرسن جي خلاف ڪا ڪراس رد عمل جي بغير.

MPXV-CRISPR جو جائزو MPXV جي تيز پوائنٽ آف ڪيئر تشخيص لاءِ گھٽ وسيلن جي سيٽنگن ۾ ھڪ قيمتي اوزار ٿي سگھي ٿو. اهو تقريبا 45 منٽن ۾ انجام ڏئي سگهجي ٿو، تڪڙو ۽ صحيح نتيجا مهيا ڪرڻ. وڌيڪ تحقيق جي سفارش ڪئي وئي آهي ته دائري کي وڌائڻ لاءِ گردش ڪندڙ MPXV نسب جي حدف کي نشانو بڻايو وڃي.

ذريعن موجب:

- The Lancet Microbe: “Rapid detection of Monkeypox Virus Using a CRISPR-Cas12a ميڊيٽيڊ اسسي: هڪ ليبارٽري جي تصديق ۽ تشخيص جو مطالعو”

- وصفون: Monkeypox وائرس (MPXV): ھڪڙو وڏو ڊبل-اسٽرينڊ ڊي اين اي وائرس جيڪو monkeypox جو سبب بڻائيندو آھي، ھڪڙو زونوٽڪ بيماري انسانن ۽ جانورن ٻنهي کي متاثر ڪري ٿو. MPXV-CRISPR: ايم پي ايڪس وي جي تيزيءَ سان معلوم ڪرڻ لاءِ هڪ نقطي جي سنڀال جو جائزو isothermal amplification ۽ CRISPR-Cas ٽيڪنالاجي جي بنياد تي. نقطي جي سنڀال جو جائزو: هڪ تشخيصي ٽيسٽ ٺاهيو ويو آهي ان هنڌ تي ڪيو وڃي جتي مريض موجود هجي، خاص ليبارٽري سامان يا تربيت يافته اهلڪارن جي ضرورت کان سواءِ تيز نتيجا مهيا ڪري. Isothermal amplification: مسلسل درجه حرارت تي نيوڪليڪ ايسڊ کي وڌائڻ لاء هڪ طريقو، حرارتي سائيڪل جي ضرورت کي ختم ڪرڻ. CRISPR-Cas ٽيڪنالاجي: هڪ جين ايڊيٽنگ جو اوزار جيڪو استعمال ڪري ٿو CRISPR RNA (crRNA) ۽ CRISPR سان لاڳاپيل (Cas) پروٽين کي نشانو بڻائڻ لاءِ مخصوص ڊي اين اي جي ترتيبن کي نشانو بڻائڻ ۽ ڦيرڦار لاءِ.