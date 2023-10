خلائي تحقيق ۾ لڪيل نوآبادياتيزم: امن جي گفتگو کي چيلينج

خلائي تحقيق کي انسانيت جي بهتري لاءِ پرامن ڪوشش جي طور تي ڊگهي عرصي کان جائز قرار ڏنو ويو آهي، بيان بازي سان سڀني قومن لاءِ جامع فائدن تي زور ڏنو ويو آهي. تنهن هوندي، هي داستان بنيادي نوآبادياتي حالتن کي لڪائيندو آهي جيڪي خلائي ڳولا جي شڪل کي جاري رکندا آهن. جڏهن ته شموليت جو تصور ۽ ٽيڪنالاجي ترقي جو واعدو ماڻهن کي خلائي صنعت ۾ شامل ٿيڻ جي ترغيب ڏئي سگهي ٿو، اهي آخرڪار خلائي ڳولا جي سرمائيداري تعميرات کي برقرار رکندا آهن.

خلائي ڳولا لاءِ عام طور تي استعمال ٿيل جواز هڪ گھڻ-استعمال واري ٽيڪنالاجي ۽ اسپن-آف جي ترقي آهي، جيڪي ڌرتيءَ تي عملي طور استعمال ٿين ٿيون. اهي اسپن آف، جهڙوڪ ميموري فوم گدڙا ۽ بارودي سرنگ هٽائڻ واري ٽيڪنالاجي، ناسا پاران خلائي ڳولا جي فائدي جي نتيجن جي طور تي جشن ملهائي رهيا آهن. تنهن هوندي به، اهو سوال ڪرڻ ضروري آهي ته وسيلا انهن مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ سڌو سنئون خرچ ڇو نه ڪيا وڃن بجاءِ خلائي ڳولا جي امڪاني حل جو انتظار ڪرڻ بدران.

خلائي تحقيق ۽ نوآبادياتي جي وچ ۾ تعلق کي مڪمل طور تي سمجهڻ لاء، اسان کي تاريخي حوالي سان تسليم ڪرڻ جي ضرورت آهي. NASA جو قيام خود آمريڪي حڪومت جي مقصد ۾ جڙيل هو ته سياسي، ثقافتي ۽ مادي فائدي لاءِ خلا جو استحصال ڪيو وڃي. اهو استحصال، پرامن جستجو جي آڙ ۾ لڪيل، نوآبادياتي جي منطق سان ٺهڪي اچي ٿو. خلا جي ڳولا هميشه خلا جي استحصال، طاقت جي متحرڪ کي مضبوط ڪرڻ ۽ وسيلن جي نڪرڻ بابت آهي.

1950ع واري ڏهاڪي جو هڪ ياداشت هن ذهنيت کي وڌيڪ واضح ڪري ٿو، ان ڳالهه کي واضع ڪري ٿو ته خلا جي استحصال لاءِ جستجو ۽ ڪنٽرول جي ضرورت آهي. هي فارمولا، جنهن کي ڪلين فارمولا سڏيو وڃي ٿو، نوآبادياتي جي بنيادي عنصرن کي اجاگر ڪري ٿو فطرت ۽ انسانيت کي وسيلن ۽ استحصال ڪندڙن کي گھٽائي. هن فارمولا آمريڪي خلائي پاليسي کي شڪل ڏني آهي ۽ ٻنهي قومن جي رياستن ۽ نجي ڪمپنين تي اثر انداز ڪرڻ جاري آهي جيڪو خلائي ڳولا ۾ شامل آهي.

خلائي تحقيق جا جواز وقت سان گڏ ترقي ڪري رهيا آهن، پر انهن مسلسل قومي رياست يا سرمائيدارانه نظام جي مفادن جي خدمت ڪئي آهي. سرد جنگ جي دور ۾، خلائي تحقيق کي ٽيڪنالاجي برتري ڏيکارڻ ۽ ڪميونزم مٿان جمهوريت ۽ سرمائيداري جي برتري کي فروغ ڏيڻ لاءِ نرم طاقت جي روپ ۾ استعمال ڪيو ويو. بهرحال، اهي اڏاوتون، سرمائيداريزم جي تحت ملٽريزم ۽ مزدورن جي عملن سان ڀريل، تشدد کي جاري رکڻ ۽ جنگ جي مثال طور جديديت جي تصور کي مضبوط ڪن ٿا.

خلائي ڳولا جي گفتگو جي اندر "امن" جو تصور گمراهه ڪندڙ آهي جيئن ته اهو جديديت جي معمولي تشدد سان ٺهڪي اچي ٿو. عام تشدد مختلف صورتون وٺي ٿو، رياستي ڪارڪنن پاران نسل پرست تشدد کان وٺي غير انساني پورهيت جي عملن ۽ تاريخي ترميمن تائين. امن جو اهو تصور موجوده عالمي نظام جي موروثي تشدد کي تسليم ڪرڻ ۾ ناڪام آهي.

جڏهن ته خلا جي ڳولا ۾ سائنسي ترقي ۽ ٽيڪنالاجي جدت جي صلاحيت موجود آهي، اهو ضروري آهي ته بنيادي طاقت جي متحرڪات ۽ نوآبادياتي حالتن کي برقرار رکڻ جي نتيجن جو سوال ڪيو وڃي. خلا جي ڳولا جي بيانن ۽ عملن ۾ لڪيل نوآبادياتيزم کي تسليم ڪرڻ، ٻاهرين خلا جي ڳولا ۾ وڌيڪ منصفانه ۽ منصفانه مستقبل ٺاهڻ لاء اهم آهي.

ذريعن موجب:

- Institute for Astronomical Science Memo، تاريخ فيبروري 1958، عنوان "The Preliminary Observations for Organization for Exploitation of Space"

- 1958 کان "ٻاهرين خلا جو تعارف" دستاويز

- نوآبادياتي جو تصور Aníbal Quijano

- نوآبادياتي نظرياتي نيلسن مالدوناڊو-Torres جو ڪم جديديت تي جنگ جي مثال طور