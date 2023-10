AI-enabled انجنيئرنگ حياتيات جي مستقبل کي ترتيب ڏيڻ ۾ جدت جي وچولي جي ڪردار کي ڳولڻ

مانچسٽر انسٽيٽيوٽ آف انوويشن ريسرچ (MIoIR) جي AMBS جي محققن تازو ئي هڪ مطالعو ڪيو آهي جنهن جو عنوان آهي ”نوويشن انٽرميڊيريز at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology،“ جيڪو اهم ڪردار جي جانچ ڪري ٿو. جديد ماحولياتي نظام کي متاثر ڪرڻ ۾ جدت جي وچولين جو.

اڀياس AI-enabled Engineering Biology (AI-EB) جي اڀرندڙ فيلڊ ۽ ڊجيٽل عمر ۾ ان جي اثرن تي ڌيان ڏئي ٿو. ٽيڪنالاجيءَ جو هي ميلاپ نه رڳو سائنسي سوال اٿاري ٿو پر اخلاقي، سماجي ۽ معاشي خدشا پڻ. انهن پيچيده مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ، تحقيق ڪندڙ مختلف اسٽيڪ هولڊرز سان گڏ AI-EB جدت جي دائري ۾ تمام گهڻي ملوث آهن.

هن مطالعي جي بنياد تي انڪوائري آهي ته ڪيئن جدت وچولي، جدت جي ماحولياتي نظام ۾ اهم رانديگر، معاشي مقصدن سان گڏ سماجي ۽ ماحولياتي مقصدن تي غور ڪري رهيا آهن. جڏهن ته ذميوار جدت واريون هدايتون هن توازن جي حوصلا افزائي ڪن ٿيون، نتيجن مان ظاهر ٿئي ٿو ته انجنيئرنگ جي حياتيات جي شعبي ۾ جدت جي وچ ۾ روايتي پيماني تي اپ ۽ تجارتي طريقن کي ترجيح ڏين ٿا.

تحقيق جي توقع ڪئي وئي آهي ته جدت جي وچولي جي ترقي ۽ AI-EB ڊومين جي اندر تحقيق جي انتظام تي هڪ اهم اثر آهي. ليکڪن جو دليل آهي ته هڪ جامع طريقو جيڪو AI-EB جي سماجي ۽ ماحولياتي اثرن کي سمجهي ٿو، تجارتي ڪرڻ کان علاوه، هن اڀرندڙ ٽيڪنالاجي جي صلاحيت کي مڪمل طور تي استعمال ڪرڻ لاء اهم آهي.

هي مطالعو AI-فعال انجنيئرنگ حياتيات جي مستقبل کي ترتيب ڏيڻ ۾ جدت جي وچولي جي اهميت تي روشني وجهي ٿو. اهو هڪ باضابطه طريقي جي ضرورت کي اجاگر ڪري ٿو جيڪو اقتصادي، سماجي، ۽ ماحولياتي خيالات کي توازن ڪري ٿو ته جيئن هن تبديلي واري ٽيڪنالاجي جي فائدن کي وڌايو وڃي.

ذريعو: ڪليئر هالينڊ ايٽ ال، ڊجيٽل ٽيڪنالاجيز، استحڪام، ۽ گورننس جي ڪنورجننس تي جدت جي وچولي: AI-enabled انجنيئرنگ بائيولاجي جو هڪ ڪيس مطالعو، ٽيڪنالاجي (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (يونيورسٽي آف مانچسٽر)