Hubert Reeves: Astrophysicist ۽ سائنس ڪميونيڪيشن

هوبرٽ ريوز، ڪينيڊين-فرانسيسي فلڪيات دان، جيڪو تازو ئي 91 سالن جي ڄمار ۾ گذاري ويو، نه رڳو هڪ مشهور سائنسدان هو پر هڪ ممتاز سائنس ڪميونيڪيٽر پڻ هو. 1932ع ۾ مونٽريال ۾ ڄائو، Reeves ننڍي ڄمار ۾ ئي فلڪيات جو شوق پيدا ڪيو، قدرتي دنيا کي ڳولهڻ ۽ ستارن جو مطالعو ڪندي هڪ شوقي فلڪيات دان جي حيثيت ۾. برهمانڊ سان سندس دلچسپيءَ سبب هن کي فلڪيات ۾ ڪيريئر شروع ڪيو، آخرڪار ڪارنيل يونيورسٽي مان پي ايڇ ڊي ڪئي ۽ ناسا جي خلائي پروگرام لاءِ صلاحڪار بڻيو.

Reeves عام عوام کي پيچيده سائنسي تصورن جي وضاحت ڪرڻ جي صلاحيت جي ڪري مشهور هو، ۽ هو پنهنجي سائنس ۽ ڪائنات جي محبت کي وسيع سامعين سان حصيداري ڪرڻ چاهيندو هو. 1981 ۾، هن هڪ ڪتاب شايع ڪيو جنهن جو عنوان آهي "Patience dans l'Azur" (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education)، جيڪو فرانس ۾ بيسٽ سيلر ٿيو ۽ 25 ٻولين ۾ ترجمو ڪيو ويو. هن ڪتاب کي فلڪيات جي طبعيات کي هڪ مهاڀاري ڪهاڻيءَ ۾ تبديل ڪرڻ جي صلاحيت جي ساراهه ملي، ۽ هن ريوز جي شهرت کي هڪ ماهر سائنس ڪميونيڪٽر طور مضبوط ڪيو.

پنهنجي ڪيريئر دوران، ريوس 40 کان وڌيڪ ڪتاب لکيا، جن ۾ ٻارن لاءِ ڪيترائي عنوان شامل آهن. هو فرانسيسي ٽي وي تي هڪ واقف چهرو بڻجي ويو، مشهور ادبي ٽاڪ شوز ۾ ظاهر ٿيو ۽ پنهنجي جهنگلي سفيد وارن، چمڪندڙ اکين، ۽ ڪوئبيڪ جي لڙڪندڙ تلفظ سان سامعين کي موهي ٿو. هن جي ڪرشماتي ۽ دلفريب رويي کيس فرانسيسي ڳالهائيندڙ دنيا ۾ هڪ گهربل اسپيڪر بنايو، جتي هو ڪارل ساگن جي فرانسيسي برابر جي طور تي مشهور ٿيو.

Reeves نه رڳو هڪ سائنسي ڳالهائيندڙ هو پر پڻ هڪ معروف ماحولياتي ماهر هو. هن پرجوش طور تي فطرت جي حفاظت لاءِ وکالت ڪئي ۽ انسانيت کي منهن ڏيڻ واري خود تباهي جي خطرن کان خبردار ڪيو. هن يقين ڪيو ته انسان چونڊيل نسل نه آهن ۽ اسان کي پنهنجي بقا کي يقيني بڻائڻ لاء اسان جي عملن جي ذميواري وٺڻ گهرجي.

هوبرٽ ريوز جي خلائي طبعيات ۽ سائنس جي ڪميونيڪيشن جي شعبي ۾ تعاون هڪ دائمي اثر ڇڏيو آهي. سائنسي علم ۽ عام عوام جي وچ ۾ فرق کي ختم ڪرڻ جي هن جي صلاحيت بيشمار ماڻهن کي ڪائنات جي اسرار تي غور ڪرڻ ۽ قدرتي دنيا جي حفاظت ۽ حفاظت ڪرڻ لاء متاثر ڪيو آهي.

