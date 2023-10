وقت جي مختلف ميڊيا ۾ موج جي رويي جو تجزيو

يونيورسٽي آف ايسٽرن فنلينڊ ۽ ٽيمپري يونيورسٽي جي محققن پاران ڪيل هڪ تازي مطالعي ۾ وقت جي مختلف ميڊيا ۾ لهرن جي رويي کي دريافت ڪيو ويو آهي. انهي ڳالهه تي غور ڪندي ته هڪ موج جي رفتار وقت سان مختلف ٿي سگهي ٿي، محقق ترقي ڪئي جنهن کي اهي هڪ تيز رفتار لہر مساوات سڏين ٿا. هي مساوات حساب ۾ رکي ٿو relativistic اثرات ۽ مختلف رجحانن لاءِ اثرانداز.

انهن جي مطالعي ۾، محقق دريافت ڪيو ته تيز رفتار لہر مساوات صرف انهن حلن جي اجازت ڏئي ٿي جتي وقت اڳتي وڌندو آهي، وقت جي هڪ چڱي طرح بيان ڪيل هدايت يا "وقت جو تير" قائم ڪري ٿو. جڏهن ته وقت جي هدايت اڪثر ڪري اينٽراپي کي وڌائڻ سان طئي ڪيو ويندو آهي، هن تحقيق مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته ايستائين جو واحد ذرڙن جي سطح تي، وقت جي هڪ مقرر هدايت آهي.

مطالعي ۾ پيش ڪيل فريم ورڪ پڻ حل ڪري ٿو ڊگهو بحث مباحثو جيڪو ابراهيم-منڪووسڪي تڪرار جي نالي سان مشهور آهي. اهو سوال جو پتو پوي ٿو ته روشني جي رفتار کي ڇا ٿيندو جڏهن اهو وچولي ۾ داخل ٿئي ٿو. محقق ڏٺائين ته، موج جي نقطه نظر جي مطابق، رفتار ۾ ڪا به تبديلي ناهي.

ان کان علاوه، تيز رفتار لہر مساوات وقت جي مختلف مواد ۾ لهرن جي تجزياتي ماڊلنگ جي اجازت ڏئي ٿي. اهو خاص طور تي قيمتي آهي ڇاڪاڻ ته اهو انهن حالتن جي مطالعي کي قابل بنائي ٿو جيڪي اڳ ۾ صرف انگن اکرن ذريعي دستياب هئا. تحقيق پڻ مظاھر ۾ بصيرت مهيا ڪري ٿي جھڙوڪ بيڪار فوٽوونڪ ٽائيم ڪرسٽل ۾ موجن جو رويو، جتي توانائي جي بچاء جي مقامي طور تي خلاف ورزي ڪئي وئي آھي موج جي وکر خلائي وقت جي ڪري.

ھن مطالعي ۾ مختلف علائقن لاءِ اھم اثر آھن، جن ۾ روزمره جا بصري اثر، عام رشتي جي ليبارٽري ٽيسٽ، ۽ وقت جي ترجيحي ھدايت جي گھڻي ڄاڻ حاصل ڪرڻ شامل آھن.

ذريعن موجب:

- Matias Koivurova et al، "Time-variing media, relativity, and the arrow of time"، Optica.

- مشرقي فنلينڊ يونيورسٽي