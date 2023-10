فاسٽ ريڊيو برسٽ ۽ گرويٽيشنل ويوز جي وچ ۾ ڪنيڪشن جي ڳولا

خلاصو: فلڪيات جي ماهرن کي گهڻي عرصي کان تيز ريڊيو برسٽ، ريڊيو لهرن جي تيز چمڪ، جيڪا صرف هڪ سيڪنڊ جي هڪ حصي تي رهي ٿي پر ايتري توانائي جاري ڪري ٿي جيتري سج سالن ۾ ڪندو آهي. انهن ڦاٽن ۾ ڪيتريون ئي امڪاني وضاحتون آهن، جن ۾ انتهائي مقناطيسي نيوٽران تارا، ٿلهي تارن جا ٽڪر، يا ٻيون ڌار ڌار واقعا شامل آهن. اهو طئي ڪرڻ لاءِ ته ڪهڙا نظريا صحيح آهن، سائنسدانن ڪنيڪشن ڳولڻ لاءِ ڪشش ثقل واري موج دوربين ڏانهن رخ ڪيو آهي.

ڪشش ثقل جون لهرون، جيڪي ڪائنات جي ڪپڙي ۾ پکڙيل آهن، تيز ريڊيو برسٽ بابت اضافي معلومات مهيا ڪري سگهن ٿيون. برقياتي مقناطيسي سگنلن جي برعڪس جهڙوڪ روشني يا ريڊيو لهرن، ڪشش ثقلي لهرن کي غير متاثر ٿيل مادي ذريعي گذري ٿو. فلڪيات دان اڳ ۾ ئي ڪشش ثقل واري لهرن کي ڳولهي چڪا آهن ڪشش ثقل واري لهرن کي ڪمپيڪٽ ستارن جي ٽڪرائڻ واري نظام مان ۽ خبر آهي ته تيز ريڊيو برسٽ پڻ ڪشش ثقل واري لهرن جا سگنل پيدا ڪري سگھن ٿا.

The Astrophysical Journal ۾ شايع ٿيل هڪ نئين مطالعي ۾، محقق ڪشش ثقل واري لهر دوربينن جي معلومات سان گڏ ڪيترن ئي تيز ريڊيو برسٽ مشاهدن مان ڊيٽا کي پار حوالي ڪيو. هر تيز ريڊيو برسٽ جي فاصلي ۽ مقام جو اندازو لڳائڻ سان، سائنسدانن هر واقعي جي وقت ۽ آسمان جي پوزيشن جي چوڌاري ڪشش ثقل جي موج جا سگنل ڳوليا.

جيتوڻيڪ محقق هن مطالعي ۾ تيز ريڊيو ڦاٽن ۽ گروهاتي لهرن جي وچ ۾ ڪو به حتمي ڪنيڪشن نه ڳولي سگهيا آهن، انهن جي نموني ۾ ويجهي دفن قيمتي بصيرت ڏني. جڏهن ته دفن جو فاصلو غير يقيني آهي، ڪشش ثقل جي لهرن جي نشاندهي ڪندڙن جي حساس رينج ان تي بند ٿي رهي آهي، سائنسدانن کي اهو يقين ڏياريو ته ڪشش ثقل جي لهر جا ذريعا تيز ريڊيو برسٽ جي هڪ ننڍڙي حصي جو حساب ڪري سگهن ٿا.

هي مطالعو astrophysical phenomena جي اسرار کي ختم ڪرڻ لاءِ مشاهدي ۽ ڊيٽا جي ڪيترن ئي شاخن کي استعمال ڪرڻ جي اهميت کي اجاگر ڪري ٿو. ريڊيو فلڪيات جي ماهرن ۽ ڪشش ثقل واري لهرن جي خلابازن جي وچ ۾ وڌيڪ تحقيق ۽ تعاون شايد اسان کي تيز ريڊيو برسٽ جي شروعات کي سمجهڻ ۽ انهن جي پيداوار ۾ ڪشش ثقل واري لهرن جي ڪردار کي وڌيڪ ويجهو آڻين.

بيان ٿيل:

- تيز ريڊيو برسٽ: خلا مان ريڊيو لهرن جي تيز چمڪ جيڪا تمام ٿوري وقت لاءِ رهي ٿي، پر ايتري توانائي خارج ڪري ٿي جيتري سج سالن ۾ ڪندو آهي.

- ڪشش ثقلي لهرون: وڏين شين جي تيز رفتاري سبب خلائي وقت جي ڪپڙي ۾ لھرون. انهن جي اڳڪٿي ڪئي وئي آئن اسٽائن جي ٿيوري آف جنرل ريٽليٽيٽي ۽ پهرين سڌي طرح 2015 ۾ معلوم ڪئي وئي.

- برقياتي مقناطيسي سگنل: برقي ۽ مقناطيسي شعبن جون لهرون جيڪي خلا جي ذريعي پروپيگنڊا ڪن ٿيون، جهڙوڪ روشني، ريڊيو لائيٽ، ۽ ايڪس ري.

ذريعن موجب:

- *The Astrophysical Journal*: Study on the cross-references of fast radio bursts and gravitational wave data.