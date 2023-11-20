YouTube медленно загружается в Firefox: намеренно ли это?

Разочарование по поводу медленной загрузки видео YouTube в браузере Firefox заставило пользователей подозревать преднамеренные действия со стороны YouTube. Хотя первоначальные предположения предполагали проблемы с производительностью и аппаратной оптимизацией Firefox, дальнейшее расследование показало другую историю.

Согласно сообщениям нескольких пользователей, проблема, похоже, кроется в коде полимерного скрипта YouTube. Пользователь Redditor обнаружил строку кода, которая намеренно вводит пятисекундную задержку при загрузке видео с YouTube в Firefox. Эта задержка, похоже, не несет никакой цели, кроме раздражения пользователей.

Проблемную строку кода можно найти по ссылке полимерного скрипта:

`setTimeout(функция() {

с();

а.решить(1)

}, 5E3);`

Этот код фактически заставляет пользователей выдерживать пятисекундное ожидание перед загрузкой видео. Однако проблема исчезает при использовании uBlock Origin, расширения для блокировки рекламы. Это открытие вызвало предположения, что преднамеренная задержка может быть уловкой, призванной препятствовать использованию блокировщиков рекламы.

Эти сообщения о преднамеренном саботаже не являются беспрецедентными в технологической отрасли. Компании часто используют конкурентную тактику, чтобы получить преимущество на рынке. Хотя однозначно доказать злые намерения сложно, подобные инциденты вызывают подозрения и скептицизм среди пользователей.

Стоит отметить, что интернет-издания, такие как Neowin, в своей работе полагаются на рекламу. Neowin рекомендует пользователям вносить свой сайт в белый список, если они используют блокировщик рекламы. Кроме того, они предлагают подписку без рекламы для тех, кто хочет поддерживать свой контент, не видя рекламы.

На данный момент YouTube официально не прокомментировал эти обвинения. Намеренно или нет, проблема с пятисекундной задержкой служит напоминанием о постоянной борьбе между компаниями-браузерами и поставщиками контента за оптимизацию производительности, увеличение пользовательской базы и максимизацию доходов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли решить проблему медленной загрузки без использования переключателя агента пользователя?

Да, еще один обходной путь, предложенный пользователями, — это установка uBlock Origin, расширения для блокировки рекламы. Похоже, что использование uBlock Origin решает проблему медленной загрузки видео YouTube в Firefox.

Есть ли какое-либо официальное заявление YouTube по поводу этих обвинений?

На момент написания YouTube не публиковал никаких официальных комментариев или заявлений по поводу преднамеренного замедления работы YouTube в Firefox.

Распространены ли преднамеренные проблемы с производительностью среди компаний-производителей браузеров и поставщиков контента?

В прошлом возникали обвинения в преднамеренных проблемах с производительностью, что указывает на то, что конкурентная тактика не является редкостью в технологической отрасли. Компании могут использовать различные стратегии для получения преимущества на рынке или продвижения своих собственных продуктов или услуг.