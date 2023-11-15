Свежий подход: YouTube Music представляет интеграцию подкастов через RSS-канал

Пытаясь расширить возможности подкастов, YouTube Music теперь предлагает пользователям возможность добавлять подкасты непосредственно через платформу через RSS-канал. Эта новая функция внедряется для избранных пользователей и, как ожидается, будет доступна на Android и в Интернете. Однако пользователям iPhone придется подождать немного дольше, чтобы получить доступ к этой функции.

Раньше подкастерам приходилось загружать видеоверсии своих выпусков на YouTube Music, что требовало дополнительных усилий и ограничивало количество доступных шоу. Поскольку Google Podcasts планируется закрыть к 2024 году, YouTube Music стремится упростить процесс перехода, представив традиционную возможность подачи RSS.

Как только функция будет запущена, пользователи смогут перейти на вкладку «Библиотека» в YouTube Music и выбрать фильтр «Подкасты». В правом нижнем углу экрана появится новая кнопка «Добавить подкаст». Выбрав «Просмотр лучших подкастов: найти подкасты на YouTube» или «Добавить подкаст по RSS-каналу: добавить частный или общедоступный URL-адрес», пользователи могут легко добавлять предпочитаемые подкасты на платформу.

Подкасты, добавленные через RSS-канал, будут отмечены значком RSS на странице шоу, указывающим, что они были добавлены с помощью этого метода. Хотя эта функция все еще постепенно становится доступна пользователям, YouTube Music работает над тем, чтобы она стала доступна по всему миру.

Чтобы облегчить переход с Google Podcasts на YouTube Music, будет предоставлен простой инструмент миграции, позволяющий пользователям беспрепятственно переносить существующие подписки на подкасты. Кроме того, YouTube Music больше не будет требовать от подкастеров загружать видеоверсии, что позволит им легко загружать контент через RSS-каналы и улучшить поиск подкастов на платформе.

Благодаря этим обновлениям YouTube Music стремится стать комплексной платформой как для потоковой передачи музыки, так и для прослушивания подкастов, предлагая пользователям беспрепятственное и разнообразное звучание.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Могу ли я добавлять подкасты в YouTube Music с помощью RSS-канала?

Да, YouTube Music теперь позволяет пользователям добавлять подкасты, введя URL-адрес RSS-канала. Эта функция в настоящее время внедряется для пользователей Android и веб-пользователей, скоро появится совместимость с iOS.

2. Как добавить подкаст в YouTube Music с помощью RSS-канала?

Чтобы добавить подкаст через RSS-канал в YouTube Music, перейдите на вкладку «Библиотека», выберите фильтр «Подкасты» и нажмите кнопку «Добавить подкаст» в правом нижнем углу. Затем выберите вариант добавления подкаста через RSS-канал и введите URL-адрес канала.

3. Будут ли мои существующие подписки на подкасты из Google Podcasts перенесены в YouTube Music?

Да, YouTube Music предоставит простой инструмент миграции для переноса существующих подписок на подкасты из Google Podcasts на свою платформу. Это обеспечивает плавный переход для пользователей, которые в настоящее время подписаны на подкасты в Google Podcasts.

4. Могут ли подкастеры загружать контент на YouTube Music без создания видеоверсий?

Да, YouTube Music больше не требует от подкастеров загружать видеоверсии своих выпусков. Вместо этого они могут загружать свой контент напрямую через RSS-каналы, что упрощает подкастерам возможность делиться своими шоу на платформе и повышает их доступность.