Футуристическая индийская цивилизация оживает: в Fortnite дебютирует «Королевская битва за Инд»

Игроки Fortnite со всего мира собираются отправиться в новое захватывающее приключение, погружаясь в яркое царство Инда, первую в истории королевскую битву, созданную в Индии. Разработанная студией SuperGaming из Пуны, Indus черпает вдохновение из индийской цивилизации и предлагает игрокам непревзойденный кроссплатформенный опыт.

Indus в Fortnite — это не просто порт, а уникальная автономная игра, тщательно разработанная специально для пользователей MacOS и ПК. Игроки могут рассчитывать на полный игровой процесс в Инде с захватывающими условиями победы, сосредоточенными на мощном ресурсе, известном как Космий. Закрепление этого ресурса на карте становится ключом к победе, открывающим захватывающие стратегии и напряженный игровой процесс.

Хотя официальная дата выхода Indus в Fortnite еще не объявлена, энтузиасты игр могут ожидать запуска закрытого бета-тестирования Android автономной королевской битвы Indus во время праздничного сезона. Игра уже открыта для предварительной регистрации в Play Store и собрала ошеломляющее количество предварительных регистраций — 5 миллионов.

Интригующим аспектом, который следует подчеркнуть, является то, что контент Indus для Fortnite был разработан замечательной командой из двух женщин в впечатляющие сроки — всего за 27 дней. Несмотря на отсутствие опыта разработки игр, они успешно использовали Unreal Editor for Fortnite (UEFN) от Epic Games, чтобы создать захватывающий и захватывающий опыт. Эта интеграция служит для SuperGaming испытательной площадкой для сбора ценных отзывов от внешней аудитории, позволяя им усовершенствовать игровой процесс при подготовке к официальному запуску Indus.

Indus Battle Royale Mobile считается одной из самых ожидаемых игр «сделано в Индии», сочетающей футуристические элементы с фоном древней долины Инда. Плавно смешивая прошлое и будущее, Инд представляет таких персонажей, как Рана, сэр Тадж, Арья и Адья, вдохновленных расой якша и известных как мифоходцы в мире Инда. Исследуйте увлекательную карту игры «Вирлок», на которой изображена Индия по-современному, вооружившись множеством футуристического оружия, включая мощную снайперскую винтовку Vantage, A27 Locust и винтовку с высоким уроном SFR-4. Indus совместим с широким спектром смартфонов Android и iOS, предлагая игрокам персонализировать свой опыт с помощью интересных покупок в приложении.

Приготовьтесь отправиться в захватывающее путешествие, присоединившись к мировому сообществу Fortnite и исследуя необыкновенный мир Инда. Следите за обновлениями и приготовьтесь к игровому опыту, как никогда раньше.

Часто задаваемые вопросы

1. На каких платформах будет доступен Indus?

Indus будет доступен на платформах macOS, ПК, Android и iOS.

2. Когда состоится официальный релиз Инда в Fortnite?

Официальная дата выхода Indus в Fortnite пока не объявлена. Однако запуск закрытой бета-версии Android ожидается во время праздничного сезона.

3. Кто разработал Инд?

Indus была разработана студией SuperGaming из Пуны.

4. Могу ли я предварительно зарегистрироваться в Indus в Play Store?

Да, игра в настоящее время открыта для предварительной регистрации в Play Store.

5. Сколько предварительных регистраций уже получил Indus?

Indus получил более 5 миллионов предварительных регистраций.