Tesla сталкивается с сопротивлением в Скандинавии, поскольку датские докеры выражают сочувствие шведским механикам

Tesla сталкивается со значительным сопротивлением в Скандинавии, поскольку датские докеры присоединились к забастовке сочувствия, инициированной шведскими механиками. Это растущее давление побуждает гиганта электромобилей предоставить своим сотрудникам право на ведение коллективных переговоров.

Конфликт между Tesla и членами шведского профсоюза IF Metall продолжается уже шесть недель. Чтобы заручиться поддержкой, профсоюз организовал вторичную забастовку, в которой приняли участие работники различных отраслей промышленности Швеции, в том числе почтовые работники, маляры, докеры и электрики.

В ответ на то, что почтовые работники блокируют доставку номерных знаков, генеральный директор Tesla Илон Маск выразил разочарование, назвав ситуацию «безумной». В прошлом месяце компания подала иски против Шведского транспортного агентства и почтовой службы, чтобы решить эту проблему.

Первоначально существовало предположение, что Tesla попытается доставить автомобили в датские порты и перевезти их грузовиком в Швецию после того, как шведские докеры препятствовали приему автомобилей. Однако IF Metall обратилась за поддержкой к крупнейшему профсоюзу Дании, который впоследствии объявил забастовку сочувствия.

Ян Вилладсен, председатель профсоюза транспорта Дании 3F, подчеркнул значение борьбы IF Metall и шведских рабочих, заявив о полной поддержке со стороны своего профсоюза. Вилладсен заявил: «Как и компании, профсоюзное движение является глобальным в борьбе за защиту работников». Он добавил: «Солидарность является краеугольным камнем профсоюзного движения и распространяется через национальные границы».

Комментарии Вилладсена также содержали резкое послание, адресованное Маску, в котором утверждалось, что даже самые богатые люди в мире не могут устанавливать свои собственные правила. Он подчеркнул важность соблюдения соглашений на рынке труда в Северном регионе для ведения бизнеса.

В настоящее время все члены 3F Transport охвачены конфликтом симпатий, а это означает, что докеры и водители не будут перевозить автомобили Tesla в Швецию. В Швеции коллективные договоры между компаниями и профсоюзами без вмешательства правительства сильно влияют на трудовые отношения и определяют большую часть заработной платы.

Tesla до сих пор отказывалась подписать один из этих коллективных договоров, что побудило около 120 механиков в Швеции начать забастовку в октябре. Механики добиваются не повышения заработной платы, а, скорее, того, чтобы Tesla придерживалась принципа коллективных переговоров.

Этот спор подчеркивает потенциал продолжающегося идеологического тупика не только между Теслой и ударной механикой, но также между корпоративной властью США и глубоко укоренившимися принципами скандинавской экономической модели.

Распространение забастовок солидарности на Данию может создать дополнительные проблемы для Маска, поскольку существует риск повторения аналогичных действий в Норвегии и Германии, где коллективные договоры также являются важнейшим компонентом трудовых отношений.

Хотя IF Metall в настоящее время не ведет переговоры с Tesla, профсоюз надеется, что компания будет готова возобновить переговоры. Профсоюз считает, что в конечном итоге Tesla признает преимущества коллективного договора.