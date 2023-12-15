Бесплатные бонусы League of Legends от Amazon Prime будут прекращены

Подписчики Amazon Prime, которые также являются заядлыми игроками в League of Legends, наслаждаются бесплатными скинами и внутриигровой валютой через Prime Gaming. Однако, похоже, этому щедрому предложению скоро придет конец из-за сокращений в Prime Gaming.

Каждый месяц участники Amazon Prime могут претендовать на бесплатные скины и внутриигровую валюту для популярной игры MOBA от Riot. Это была отличная возможность для фанатов League of Legends, без каких-либо условий, если они не забывали получить награды.

К сожалению, Amazon решила сократить свое игровое подразделение, что включает в себя увольнение 180 сотрудников и закрытие канала Crown Twitch. Вместо этого компания сосредоточится на предоставлении своим подписчикам популярных ежемесячных бесплатных игр.

Riot подтвердила, что ежемесячная раздача бесплатных наград для League of Legends, а также для других игр Riot, таких как Valorant, подойдет к концу. Ожидается, что последняя партия халявы поступит в марте 2024 года. На данный момент планов по замене акции нет, хотя глава Riot League of Legends Андрей ван Роон упомянул, что они открыты для других программ в будущем.

Хотя прекращение бесплатных раздач может немного повлиять на количество людей, играющих в League of Legends, оно вряд ли существенно повлияет на популярность игры. League of Legends, насчитывающая более 150 миллионов активных игроков, остается одной из самых популярных и успешных игр MOBA.

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В заключение отметим, что прекращение бесплатных раздач Amazon Prime по League of Legends может разочаровать игроков, но это необходимое сокращение для игрового подразделения компании. Несмотря на это изменение, League of Legends продолжит процветать благодаря своей огромной базе игроков.