Amazon Prime отменяет бесплатные выпуски League of Legends: что это значит для игроков

Ежемесячные бесплатные подарки Amazon Prime для игроков League of Legends стали отличным бонусом для подписчиков, предлагая бесплатные скины и внутриигровую валюту. Однако из-за сокращений в Prime Gaming эти бесплатные подарки скоро закончатся.

Хотя бесплатные вещи всегда приветствуются, эта новость может разочаровать поклонников League of Legends. Ежемесячные выпадения стали популярной функцией, позволяющей игрокам получать бесплатные скины, скины загадочных вардов и до 350 RP каждый месяц. К сожалению, когда Amazon сократит свое игровое подразделение, эти преимущества исчезнут.

Вице-президент Amazon Games Кристоф Хартманн объяснил, что они вносят изменения, чтобы сосредоточиться на доставке бесплатных игр каждый месяц, поскольку это то, чего игроки хотят больше всего. В результате регулярные выпуски League of Legends, а также всех других игр Riot, включая Valorant, будут прекращены. Ожидается, что последняя капля прибудет в марте 2024 года.

Игрокам, которые полагаются на эти капли для получения бесплатного RP, придется найти альтернативные методы. В настоящее время планов немедленной замены нет, хотя глава Riot Games Андрей ван Роон заявил, что они открыты для изучения других программ в будущем.

Хотя эта новость может повлиять на некоторых игроков, она вряд ли окажет существенное влияние на League of Legends в целом. Благодаря более чем 150 миллионам активных игроков популярность игры остается высокой. Однако фанатам придется скорректировать свои ожидания и найти новые способы получения RP и других внутриигровых предметов.

Для преданных игроков League of Legends ожидание 14-го сезона даст представление о том, чего ожидать дальше. Альтернативно, новички могут изучить лучших чемпионов для входа в игру.

Будьте в курсе ежедневных новостей, руководств и обзоров игр для ПК, подписавшись на нас в наших социальных сетях. Кроме того, воспользуйтесь нашим трекером предложений PCGN, чтобы найти выгодные предложения для вашего игрового опыта.