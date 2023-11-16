YouTube Music расширяет сферу своей деятельности за счет подкастов

Стремление Google позиционировать YouTube как платформу для всех развлечений сделало еще один шаг вперед. После интеграции YouTube и YouTube Music платформа теперь удовлетворяет ваши потребности в потоковой передаче мультимедиа, включая видео, фильмы, музыку и даже подкасты.

Пытаясь заменить существующее приложение Google Podcasts, YouTube Music теперь добавил подкасты в свой репертуар, что позволяет подкастерам напрямую публиковать свой контент без каких-либо посредников. Этот шаг не только упрощает процесс публикации, но и упрощает подписку для слушателей.

Недавно Google начал внедрять эту функцию подкастов в Android и веб-версии приложения YouTube Music, что сделало ее более доступной для более широкой аудитории. К сожалению, пользователям iOS придется подождать немного дольше, прежде чем они смогут наслаждаться подкастами на YouTube Music, поскольку эта функция еще не реализована на этой платформе. Однако пользователи iOS по-прежнему могут получать доступ к подкастам, добавленным через другие платформы.

Добавление подкаста через RSS-канал — это простой процесс как в приложении Android, так и в веб-версии. На вкладке «Библиотека» приложения Android пользователи могут найти возможность добавить подкаст, нажав на категорию «Подкасты». Отсюда они могут выбрать просмотр популярных подкастов или ввести частный или общедоступный URL-адрес в формате .xml для нужного канала подкаста. Веб-версия предлагает аналогичный процесс, доступный через music.youtube.com/library/podcasts.

Стремление Google сделать YouTube Music полноценным местом для подкастов проявляется в его инвестициях в ресурсы, улучшающие качество подкастинга. Предоставление инструментов миграции, таких как возможность импортировать RSS-каналы подкастов, является важным шагом на пути к достижению цели компании.

Благодаря расширению YouTube Music на подкасты как создатели контента, так и слушатели могут рассчитывать на более интегрированную и бесперебойную потоковую передачу. Следите за обновлениями, поскольку YouTube Music продолжает развиваться.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Какие платформы поддерживают функцию подкастов в YouTube Music?

В настоящее время функция подкаста доступна в приложении Android и веб-версии YouTube Music. Эта функция еще не реализована в iOS, хотя к существующим подкастам, добавленным через другие платформы, все еще можно получить доступ на iOS.

2. Как добавить подкаст через RSS-канал в приложении YouTube Music для Android?

Чтобы добавить подкаст через RSS-канал в приложении Android, перейдите на вкладку «Библиотека» и нажмите категорию «Подкасты». Затем выберите опцию «Добавить подкаст» в левом нижнем углу. У вас будет возможность просмотреть популярные подкасты или ввести частный или общедоступный URL-адрес в формате XML для нужного канала подкаста.

3. Могу ли я добавить подкаст через RSS-канал в веб-версию YouTube Music?

Да, вы можете добавить подкаст через RSS-канал в веб-версии YouTube Music. Просто перейдите по адресу music.youtube.com/library/podcasts и выполните тот же процесс, что и в приложении для Android.