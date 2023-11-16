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YouTube Music расширяет сферу своей деятельности за счет подкастов

ByГабриэль Бота

16 ноября, 2023
YouTube Music расширяет сферу своей деятельности за счет подкастов

Стремление Google позиционировать YouTube как платформу для всех развлечений сделало еще один шаг вперед. После интеграции YouTube и YouTube Music платформа теперь удовлетворяет ваши потребности в потоковой передаче мультимедиа, включая видео, фильмы, музыку и даже подкасты.

Пытаясь заменить существующее приложение Google Podcasts, YouTube Music теперь добавил подкасты в свой репертуар, что позволяет подкастерам напрямую публиковать свой контент без каких-либо посредников. Этот шаг не только упрощает процесс публикации, но и упрощает подписку для слушателей.

Недавно Google начал внедрять эту функцию подкастов в Android и веб-версии приложения YouTube Music, что сделало ее более доступной для более широкой аудитории. К сожалению, пользователям iOS придется подождать немного дольше, прежде чем они смогут наслаждаться подкастами на YouTube Music, поскольку эта функция еще не реализована на этой платформе. Однако пользователи iOS по-прежнему могут получать доступ к подкастам, добавленным через другие платформы.

Добавление подкаста через RSS-канал — это простой процесс как в приложении Android, так и в веб-версии. На вкладке «Библиотека» приложения Android пользователи могут найти возможность добавить подкаст, нажав на категорию «Подкасты». Отсюда они могут выбрать просмотр популярных подкастов или ввести частный или общедоступный URL-адрес в формате .xml для нужного канала подкаста. Веб-версия предлагает аналогичный процесс, доступный через music.youtube.com/library/podcasts.

Стремление Google сделать YouTube Music полноценным местом для подкастов проявляется в его инвестициях в ресурсы, улучшающие качество подкастинга. Предоставление инструментов миграции, таких как возможность импортировать RSS-каналы подкастов, является важным шагом на пути к достижению цели компании.

Благодаря расширению YouTube Music на подкасты как создатели контента, так и слушатели могут рассчитывать на более интегрированную и бесперебойную потоковую передачу. Следите за обновлениями, поскольку YouTube Music продолжает развиваться.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Какие платформы поддерживают функцию подкастов в YouTube Music?

В настоящее время функция подкаста доступна в приложении Android и веб-версии YouTube Music. Эта функция еще не реализована в iOS, хотя к существующим подкастам, добавленным через другие платформы, все еще можно получить доступ на iOS.

2. Как добавить подкаст через RSS-канал в приложении YouTube Music для Android?

Чтобы добавить подкаст через RSS-канал в приложении Android, перейдите на вкладку «Библиотека» и нажмите категорию «Подкасты». Затем выберите опцию «Добавить подкаст» в левом нижнем углу. У вас будет возможность просмотреть популярные подкасты или ввести частный или общедоступный URL-адрес в формате XML для нужного канала подкаста.

3. Могу ли я добавить подкаст через RSS-канал в веб-версию YouTube Music?

Да, вы можете добавить подкаст через RSS-канал в веб-версии YouTube Music. Просто перейдите по адресу music.youtube.com/library/podcasts и выполните тот же процесс, что и в приложении для Android.

By Габриэль Бота