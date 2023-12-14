Лучшие рестораны в Пасо Роблес по версии Yelp

Пасо-Роблес, известный своими винодельнями и местной кухней, предлагает множество ресторанов, которые нравятся как местным жителям, так и туристам. Вот некоторые из ресторанов в Пасо-Роблесе с самым высоким рейтингом по мнению Yelp.

Lebber's Pizza: Lebber's Pizza с рейтингом 5.0 и 22 отзывами выделяется своей пиццей, приготовленной на дровах в кирпичной печи из Италии. Покупатели в восторге от вкуса закваски и потрясающей текстуры теста. Ресторан также предлагает оригинальные и ароматные салаты, закуски и пиццу, которые стоит попробовать. Ресторан Lebber's Pizza, принадлежащий и управляемый местной парой, известен тем, что использует высококачественные ингредиенты и предоставляет исключительный сервис.

Cépage на винодельне Paris Valley Road Estate: этот ресторан, расположенный на территории винодельни, получил оценку 5.0 при 7 отзывах. Посетителей очаровывают потрясающие виды на виноградники и вкусная еда. Закуска из фаршированных яиц описывается как уникальная и необычная. Высоко оценены и такие блюда, как сэндвич с сыром и уткой конфи на гриле и фрикадельки из баранины в соусе карри. Гости могут сочетать трапезу с идеальным вином из коллекции Paris Valley.

Somm's Kitchen: ресторан Somm's Kitchen с рейтингом 4.9 и 453 отзывами предлагает уникальные гастрономические впечатления. Шеф-повар готовит блюда прямо на глазах у гостей, объясняя каждое из них и сочетая их с винами со всего мира. Уютная обстановка и разумные цены создают ощущение, будто шеф-повар-гурман готовит для вас частную трапезу. Гости уходят довольные и впечатленные страстью шеф-повара к еде и вину.

Ziggy's: Ziggy's получил рейтинг 4.8 при 108 отзывах. Это рай как для веганов, так и для невеганов, предлагающий вкусные веганские блюда, такие как яичные рулеты с авокадо и салат KCK. Посетители ценят дружелюбное обслуживание и рекомендуют зайти в Ziggy's, чтобы попробовать их ароматные ингредиенты и вкусы.

Sunrise Cafe: Семейное кафе Sunrise Cafe с рейтингом 4.7 и 139 отзывами предлагает завтрак и обед. Гостям нравится быстрое и дружелюбное обслуживание, а также хороший выбор блюд. Такие блюда, как денверский омлет и краб Бенедикт, получают высокую оценку за свой вкус и качество. Семьи с детьми также оценят гостеприимную атмосферу.

The Vreamery: эта веганская закусочная имеет рейтинг 4.7 при 113 отзывах. Посетителей впечатляет выбор блюд, в том числе такие, как «Благодарная индейка», «Мирный поросенок» и «Сострадательный капрезе». Сыры также настоятельно рекомендуются из-за их вкуса и качества. Гости оценят возможность насладиться трапезой во внутреннем дворе или взять ее с собой на пикник у океана.

Эти рестораны в Пасо-Роблес предлагают широкий выбор кулинарных впечатлений, поэтому каждый найдет что-то по душе. Если вы хотите пиццу, веганскую кухню или изысканную еду в сочетании с изысканными винами, эти заведения наверняка оставят вас довольными.