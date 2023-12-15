В Йеллоустонском национальном парке на женщину напал бизон

Недавний инцидент в Йеллоустонском национальном парке еще раз подчеркнул важность соблюдения безопасного расстояния от дикой природы. 47-летняя жительница Финикса и ее спутник прогуливались возле коттеджей Lake Lodge Cabins, когда встретили двух бизонов. К сожалению, один из бизонов напал на женщину и забодал ее, в результате чего она получила серьезные травмы живота и груди.

Женщину быстро доставили по воздуху в региональный медицинский центр Восточного Айдахо для лечения. Однако подробности о ее состоянии не разглашаются. Служба национальных парков в настоящее время расследует инцидент, и на данный момент никакой дополнительной информации нет.

Неясно, насколько близко женщина и ее спутник находились к бизону до того, как произошло нападение. Тем не менее, правила Йеллоустонского национального парка требуют, чтобы посетители соблюдали минимальную дистанцию ​​в 25 ярдов от бизонов. Должностные лица парка подтвердили важность уважения к дикой природе и признания того, что они могут быть опасны, если к ним приближаться.

Этот инцидент знаменует собой первое нападение бизонов в Йеллоустонском национальном парке в 2023 году. Однако он произошел после серии аналогичных инцидентов в прошлом году, когда посетители подвергались нападениям за то, что они подходили слишком близко к бизонам. Один из таких инцидентов произошел с туристом из Огайо, который подошел к бизону с променада и был заботан и подброшен на десять футов в воздух.

Эти инциденты служат ярким напоминанием о том, что за дикими животными следует наблюдать с безопасного расстояния, поскольку они непредсказуемы и могут быстро стать агрессивными. Йеллоустонский национальный парк предлагает невероятные возможности увидеть дикую природу, но безопасность посетителей и дикой природы всегда должна быть главным приоритетом. Поскольку расследование этого последнего нападения продолжается, крайне важно соблюдать правила, установленные должностными лицами парка, и сохранять уважительное расстояние от всех встреч с дикими животными.