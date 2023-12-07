Xiaomi Mall дразнит захватывающее сотрудничество с Genshin Impact в предстоящем выпуске умных носимых устройств

Резюме: Xiaomi Mall представила раздел бронирования на своей умной странице носимых устройств, намекая на предстоящее сотрудничество с популярной игрой Genshin Impact. Хотя конкретные детали остаются нераскрытыми, энтузиасты технологий и игр могут ожидать захватывающего слияния технологий и игр в будущих умных носимых устройствах Xiaomi.

На странице умных носимых устройств Xiaomi Mall недавно появился раздел бронирования, что вызвало любопытство среди энтузиастов технологий. На странице указано на предстоящее сотрудничество между Xiaomi и известной игрой Genshin Impact, обещающее инновационное сочетание технологий и игр.

Хотя детали сотрудничества окутаны тайной, по мере приближения даты запуска ожидание растет. Xiaomi имеет историю успешного партнерства с Genshin Impact, ранее выпустив Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition.

Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition продемонстрировал приверженность Xiaomi к индивидуальной настройке. Эта уникальная версия, выполненная в ярко-красной цветовой гамме с золотым узором в виде четырехлистного клевера, отличалась от стандартной модели. Прилагаемый чехол для наушников в виде рюкзака оснащен магнитной застежкой для дополнительного удобства.

Что касается цен, Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition был выпущен по цене 399 юаней (56 долларов США), что немного выше, чем у оригинального Redmi AirDots 3 Pro по цене 299 юаней (~ 42 доллара США).

Помимо эстетических улучшений, адаптированное издание включало в себя интересные функции для поклонников игры. Встроенные голосовые подсказки персонажа Кели, адаптированная анимация всплывающих окон и снижение шума на 35 дБ повысили удобство использования. Гарнитура имела три встроенных микрофона и поддерживала режим обычной прозрачности и режим прозрачности голоса, обеспечивая универсальность в настройках звука.

В разделе бронирования Xiaomi Mall намекают на сотрудничество, фанаты и энтузиасты технологий с нетерпением ждут дальнейшей информации об интригующем слиянии технологий и игр, которое принесут будущие умные носимые устройства.