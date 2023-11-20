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Новый Xiaomi Redmi Note 13R Pro переопределяет рынок смартфонов среднего класса

ByРоберт Эндрю

20 ноября, 2023
Новый Xiaomi Redmi Note 13R Pro переопределяет рынок смартфонов среднего класса

Xiaomi только что представила свое последнее дополнение к линейке Redmi — Redmi Note 13R Pro, и оно намерено переопределить рынок смартфонов среднего класса. При цене 1999 юаней за вариант 12 ГБ + 256 ГБ это устройство предлагает пользователям исключительные возможности использования благодаря своим впечатляющим характеристикам и элегантному дизайну.

Redmi Note 13R Pro имеет изысканный внешний вид с солидным модулем задней камеры, сосредоточенным на левой стороне устройства. Прямые края и прямой дизайн экрана придают ему современный и обтекаемый вид. При толщине всего 7.73 мм и весе всего 175 г этот телефон обеспечивает идеальный баланс между элегантностью и комфортом.

В основе устройства лежит надежный процессор Dimensity 6080, максимальная основная частота которого может достигать 2.4 ГГц. Он также оснащен емким аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт для удобства в пути.

Центральным элементом Redmi Note 13R Pro является 6.67-дюймовый сверхтонкий гибкий прямой OLED-экран с четырьмя узкими краями. Благодаря разрешению 2400 × 1080p, глобальной яркости возбуждения 1000 нит и поддержке переменной частоты обновления между 60/90/120 Гц пользователи могут рассчитывать на яркую картинку и плавное взаимодействие. Устройство также может похвастаться мгновенной частотой дискретизации сенсорного экрана 2160 Гц, высокочастотным ШИМ-регулированием яркости 1920 Гц и глубиной цвета 10 бит, что улучшает общее визуальное восприятие.

Любители фотографии будут впечатлены мощной камерой Redmi Note 13R Pro. Он оснащен 108-мегапиксельной основной камерой, 2-мегапиксельной камерой глубины резкости и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Используя алгоритм Imaging Brain AI от Xiaomi, пользователи могут рассчитывать на улучшенное качество фотографий и интеллектуальные возможности обработки изображений.

Благодаря конкурентоспособной цене и многофункциональным характеристикам Redmi Note 13R Pro устанавливает новый стандарт для смартфонов в своей категории. Xiaomi продолжает расширять границы на рынке смартфонов среднего класса, предлагая потребителям высококачественные функции по доступной цене.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

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By Роберт Эндрю