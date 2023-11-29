Xiaomi Civi 4: что мы знаем о разрекламированном смартфоне Xiaomi

Завтра Xiaomi представит долгожданную серию Redmi K70 в Китае. Однако, похоже, скоро вернется еще один захватывающий сериал. Xiaomi Civi 4 был недавно представлен, и хотя подробностей пока мало, у нас есть некоторые ключевые характеристики, которыми мы можем поделиться.

Еще в сентябре модель Civi 4 была обнаружена в базе данных IMEI, что намекало на ее предстоящий запуск. Хотя точной даты выпуска пока нет, источники предполагают, что мы можем ожидать анонса Xiaomi Civi 4 в марте 2024 года.

Хотя более мелкие детали остаются нераскрытыми, надежный информатор по имени Анвин полагает, что Civi 4 будет оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra SoC. Этот потенциальный выбор не кажется надуманным, учитывая, что его предшественник, Civi 3, был выпущен с Dimensity 8200 Ultra. Кроме того, просочившаяся информация указывает на улучшенную фронтальную камеру и основной датчик OmniVision для модуля задней камеры.

Ожидается, что, как и его предшественники, Xiaomi Civi 4 будет ориентирован на женскую аудиторию. Однако конкретные особенности и элементы дизайна, адаптированные для этой аудитории, еще не раскрыты. Поскольку мы с нетерпением ждем новых обновлений по этому вопросу, важно относиться к этим слухам с осторожностью, поскольку детали могут измениться или подлежат уточнению.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Когда Xiaomi выпустит серию Redmi K70?

Ответ: Завтра Xiaomi собирается запустить серию Redmi K70 в Китае.

Вопрос: Каковы предполагаемые сроки выпуска Xiaomi Civi 4?

Ответ: По слухам, Xiaomi Civi 4 будет анонсирован в марте 2024 года.

Вопрос: Какая SoC будет использоваться в Xiaomi Civi 4?

Ответ: По словам надежного источника, Xiaomi Civi 4 может поставляться с процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra SoC.

Вопрос: На какую аудиторию рассчитан Xiaomi Civi 4?

Ответ: Xiaomi Civi 4, как и его предшественники, скорее всего, ориентирован на женскую аудиторию.