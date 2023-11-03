Выпуск новой мощной линейки Xiaomi 14, демонстрирующей невероятную долговечность

Xiaomi, ведущая китайская технологическая компания, недавно представила свои самые мощные характеристики, выпустив линейку Xiaomi 14. В эту линейку входят Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и специальная модель с рамкой из титанового сплава. В социальных сетях появилось видео, демонстрирующее возможности телефона, что всех удивило.

Хотя эти новые устройства были представлены в Китае, вскоре они станут частью и индийского рынка. Модель специального выпуска, на 99% состоящая из титана аэрокосмического класса, стоит 6,499 75,000 юаней, что составляет примерно 14 5,999 рупий в индийской валюте. С другой стороны, обычная модель Xiaomi 70,000 Pro стоит XNUMX XNUMX юаней (около XNUMX XNUMX рупий).

Специальное издание Xiaomi 14 Pro оснащено стеклом Dragon Crystal Glass на передней панели и оснащено дисплеем 120K с частотой обновления 2 Гц и максимальной яркостью 3000 нит. Этот телефон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и может похвастаться тройной камерой на 50 МП на задней панели и камерой на 32 МП для селфи и видеозвонков. Он работает на Xiaomi HyperOS и включает в себя инфракрасный датчик, поддержку Dolby Atmos и аккумулятор емкостью 4880 мАч. Благодаря поддержке проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт это устройство сочетает в себе удобство и эффективность.

Видео демонстрирует исключительную долговечность нового телефона: Xiaomi утверждает, что стекло, использованное в его дисплее, прочнее, чем у любого другого телефона на рынке. На видео видно, как молодой человек использует Xiaomi 14 Pro как молоток и забивает его гвоздем. Это демонстрирует замечательную прочность хрусталя Dragon Crystal Glass от Xiaomi.

Вопросы и ответы:

1. Из чего сделана специальная модель линейки Xiaomi 14?

Специальная модель линейки Xiaomi 14 имеет корпус из титанового сплава, обеспечивающий исключительную долговечность.

2. Какова цена модели специального выпуска?

Цена специальной версии составляет 6,499 75,000 юаней, что составляет примерно XNUMX XNUMX рупий в индийской валюте.

3. Каковы ключевые особенности Xiaomi 14 Pro?

Xiaomi 14 Pro оснащен дисплеем 120K с частотой обновления 2 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, тройной камерой на 50 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, а также поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.