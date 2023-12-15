Новый слух предполагает, что Microsoft выпустит Xbox следующего поколения раньше, чем ожидалось

Недавно появился слух, предполагающий, что Microsoft, возможно, готовится выпустить Xbox следующего поколения раньше, чем ожидалось. Хотя к этому слуху следует относиться с осторожностью, он добавляет достоверности предыдущим предположениям о планах компании.

Слух возник из твитов «Кеплера», надежного специалиста по сбору данных, известного точными заявлениями о PlayStation и ее планах на PS5 в прошлом. В своем твите Кеплер намекнул, что Xbox-next – следующая консоль Microsoft – может быть запущена до 2027 года. Хотя этим твитам уже несколько месяцев, они все еще имеют некоторый вес, учитывая послужной список Кеплера.

В дополнение к этому слуху известный журналист Джефф Грабб во время недавнего подкаста обсуждал возможность появления новой консоли Xbox. Он подтвердил некоторые прошлые утверждения Кеплера о PlayStation, а также упомянул потенциальный выпуск Xbox Next в 2026 году. Однако детали о том, будет ли это Xbox Series Pro или совершенно новое поколение Xbox, остаются неясными.

Если этот слух подтвердится, это будет означать, что ранее обсуждавшееся обновление для Xbox Series X, возможно, больше не находится в разработке. Вместо этого Microsoft могла бы планировать выпуск более мощной системы примерно в 2026 году. Хотя неясно, будет ли это полноценная консоль следующего поколения, такая как Xbox Series X|S, или более мощная версия, Microsoft ранее ссылалась на Series X как «консоль среднего поколения».

Конечно, важно помнить, что вся эта информация на данный момент все еще является спекулятивной. Это не конкретный план Microsoft, а скорее интересный слух для фанатов. Тем не менее, возникает интригующая возможность того, что следующее поколение Xbox может появиться раньше, чем ожидалось.

Что вы думаете об этом слухе? Верите ли вы, что мы сможем увидеть новую консоль Xbox к 2026 году? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.