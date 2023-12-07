Семьи, участвующие в программе WIC, демонстрируют устойчивость во время нехватки детского питания

Недавнее исследование, проведенное Университетом штата Вашингтон, показывает, что семьи, принимавшие участие в Специальной программе дополнительного питания для женщин, младенцев и детей (WIC), продемонстрировали повышенную устойчивость во время нехватки детского питания в Соединенных Штатах в 2022 году. - участники сообщили, что страдают от нехватки в одинаковой степени, семьи WIC с большей вероятностью использовали эффективные стратегии выживания.

Исследование, в котором изучались опыт и механизмы выживания домохозяйств во время дефицита, показало, что участники WIC были значительно более склонны менять марку или тип смеси, которую они использовали, или искать альтернативные источники. Такая адаптивность позволила им смягчить потенциальные риски, связанные с потенциально небезопасными методами кормления детей грудного возраста.

Напротив, было замечено, что неучаствующие семьи с большей вероятностью прибегают к использованию менее здоровых методов кормления, таких как молочное молоко или его альтернативы, разбавление молочной смеси водой или даже попытки создать домашние смеси. Такая практика может иметь пагубные последствия для здоровья и развития младенцев, в результате чего важность использования более безопасных альтернатив становится все более значимой.

Данные для исследования были получены в результате опроса домохозяйств — онлайн-опроса, который собирает информацию об опыте домохозяйств во время пандемии COVID-19. Анализ был основан на ответах 1,542 человек, чей семейный доход был на уровне или ниже 185% федерального уровня бедности и у которых были дети в возрасте до 18 месяцев. Из этих респондентов около 60% сообщили об участии в программе WIC.

Результаты этого исследования подчеркивают эффективность таких программ, как WIC, в поддержке семей в трудные времена. Предоставляя бесплатную молочную смесь и основные питательные продукты, WIC играет решающую роль в обеспечении доступа семей с низкими доходами к ресурсам, необходимым для поддержания здоровья и благополучия их детей. Поскольку Соединенные Штаты продолжают сталкиваться с перебоями в цепочках поставок и другими кризисами, крайне важно, чтобы такие инициативы, как WIC, получали адекватную поддержку для продолжения помощи уязвимым группам населения.