Революционный нейроморфный суперкомпьютер представлен Университетом Западного Сиднея

Передовой суперкомпьютер под названием DeepSouth был представлен Международным центром нейроморфных систем (ICNS) Университета Западного Сиднея. Эта революционная система использует нейроморфную инженерию для имитации процессов человеческого мозга, что позволяет ей эффективно имитировать большие сети импульсных нейронов с впечатляющей скоростью — 228 триллионов синаптических операций в секунду. С точки зрения вычислительной мощности DeepSouth конкурирует с предполагаемой скоростью операций в человеческом мозге.

В отличие от традиционных суперкомпьютеров, которые потребляют значительное количество энергии, DeepSouth специально создан для работы как сети нейронов, что приводит к снижению требований к энергопотреблению и повышению эффективности. Профессор Андре ван Шайк, директор ICNS, объясняет, что этот уникальный подход будет способствовать нашему пониманию вычислений мозга, одновременно способствуя разработке вычислительных приложений масштаба мозга в различных областях, таких как биомедицинские исследования, робототехника, исследование космоса и искусственный интеллект.

Одним из основных преимуществ DeepSouth является его потенциал совершить революцию в интеллектуальных устройствах и приложениях искусственного интеллекта. Благодаря своей способности быстро обрабатывать огромные объемы данных и потреблять значительно меньше энергии, DeepSouth открывает возможности для более энергоэффективных мобильных телефонов, промышленных и сельскохозяйственных датчиков, а также более интеллектуальных технологий искусственного интеллекта. Более того, этот суперкомпьютер предоставит ценную информацию о функционировании человеческого мозга как в здоровом, так и в болезненном состоянии.

Разработка DeepSouth была результатом совместных усилий исследовательских партнеров из уважаемых учреждений, включая Сиднейский университет, Мельбурнский университет и Аахенский университет (Германия). Примечательно, что система черпает вдохновение из IBM TrueNorth и Deep Blue, которые сыграли важную роль в области моделирования нейронных сетей и компьютерных шахмат соответственно.

Планируется, что DeepSouth будет введен в эксплуатацию к апрелю 2024 года, а его развертывание в Университете Западного Сиднея станет важной вехой в становлении региона как заметного центра высоких технологий. Благодаря своим возможностям сверхбыстрой параллельной обработки, масштабируемости и реконфигурации DeepSouth намерен совершить революцию в сфере суперкомпьютеров, одновременно используя коммерчески доступное оборудование для постоянного совершенствования и более широкой доступности.