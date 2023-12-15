Новое название: Проблемы безопасности моста на Калифорнийской авеню сохраняются, поскольку город откладывает действия

Постоянно призывая к повышению безопасности, Марси Кеммлер выступает за срочный ремонт моста на Калифорнийской авеню. Как владелец закусочной Don's Diner, расположенной рядом с мостом, Кеммлер накопил мусорное ведро, наполненное фрагментами бетона и ржавого металла, упавшими из конструкции за последние несколько лет. Примечательно, что она представила большой кусок бетона с торчащим винтом, который недавно оторвался от моста.

Выразив свою обеспокоенность, Кеммлер провела параллели с предыдущим инцидентом в Ферн-Холлоу, подчеркнув, что она не хочет, чтобы произошла подобная катастрофа. Разочарованная тем, что она считает недостаточной серьезностью со стороны властей, она заявила: «Я не думаю, что они воспринимают это всерьез».

Хотя местный новостной канал Channel 11 ранее сообщал об ухудшении состояния моста, ситуация обострилась во время недавнего сильного дождя и града. По словам Кеммлера, вода хлынула с моста, затопив прилегающий склон холма и вызвав затопление улицы Эккерт внизу. Наблюдая за повреждениями, Кеммлер даже продемонстрировал, как вода расколола камень моста.

Несмотря на временные меры, такие как установка сетей и ограждений для улавливания падающих обломков и ограничения доступа, Кеммлер заявил, что Департамент мобильности и инфраструктуры (DOMI) не присутствовал и не участвовал в решении этой проблемы. И наоборот, городские власти утверждают, что DOMI был на месте на следующий день, оценивая мост и определив, что он и улица под ним безопасны.

Признавая важность проблемы, городские власти заявили, что DOMI координирует свои действия с подрядчиком, оснащенным оборудованием доступа, для проведения комплексного исследования дренажной системы и определения необходимого ремонта.

Среди местных жителей сохраняется беспокойство, которое усиливается недавним строительством новых велосипедных дорожек и инфраструктуры, что некоторые воспринимают как нерациональное использование средств. Кеммлер подчеркнул, что решение проблемы разрушающегося моста должно иметь приоритет, особенно с учетом опасений по поводу потенциального воздействия более низких температур. Во время предыдущего зимнего сезона с моста упали более крупные куски бетона.

Поскольку проблемы безопасности растут, городу крайне важно уделить приоритетное внимание мосту на Калифорнийской авеню и принять оперативные меры для обеспечения благополучия общества.