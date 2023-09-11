Женщина рассказывает о десятилетии боли после операции на тазовой сетке

Женщина рассказала об «аде», который она пережила более десяти лет после операции на тазовой сетке, выполненной бристольским хирургом, которому в настоящее время предстоит слушание о неправомерном поведении. Дженнифер Хилл, 74 года, является одной из более чем 200 пациентов, которые, по признанию Фонда Национальной службы здравоохранения Северного Бристоля, получили «вред» в результате ненужной операции на тазовом дне с использованием искусственной сетки, проведенной доктором Энтони Диксоном. Г-жа Хилл перенесла операцию в 2012 году и еще раз в 2016 году и пережила годы травм, которые оказали значительное влияние на ее жизнь.

Доктор Диксон, ведущий тазовый хирург Великобритании, использовал искусственную сетку для поднятия выпавшего кишечника, метод, известный как лапароскопическая вентральная сетчатая ректопексия (LVMR). Он проводил операции в больнице Саутмид, а также в частном учреждении Spire Hospital, куда часто направляли на лечение пациентов Национальной службы здравоохранения. Гастроэнтеролог больницы Спайр посоветовал г-же Хилл обратиться к доктору Диксону по поводу ее синдрома раздраженного кишечника (СРК), но впоследствии он диагностировал у нее выпадение прямой кишки и влагалища. После операции ее симптомы ухудшились.

У г-жи Хилл осталось повреждение нервов, постоянные проблемы с кишечником, трудности со сном и едой, сильная боль и необходимость промывания толстой кишки несколько раз в день. После операции она не могла заниматься сексом из-за боли. Г-жа Хилл надеется, что, рассказав о своем опыте и дав показания на слушаниях по делу о неправомерном поведении, она обретет некоторую ясность и утешит других, находящихся в аналогичном положении.

Обзор NHS Trust Северного Бристоля, опубликованный в прошлом году, показал, что 203 пациентам, перенесшим операцию LMVR у доктора Диксона в период с 2007 по 2017 год, следовало предложить альтернативное лечение, прежде чем приступить к операции. Линда Миллбэнд, руководитель национальной группы действий по устранению клинической халатности в Thompsons Solicitors, поддерживает около 100 бывших пациентов доктора Диксона с сеткой. Она считает, что слушания будут сосредоточены на том, было ли получено адекватное согласие, были ли предложены альтернативные методы лечения и были ли пациенты должным образом проинформированы о рисках операции.

Источник: Независимый

Определения:

– Тазовая сетка: медицинское устройство, используемое для поддержки органов в области таза, часто используемое при пролапсе тазовых органов или операциях по поводу стрессового недержания мочи.

– Лапароскопическая вентральная сетчатая ректопексия (LVMR): хирургический метод, при котором используется искусственная сетка для поднятия выпавшего кишечника.

– Выпадение кишечника: состояние, при котором прямая кишка опускается или выступает из влагалища или ануса.

– Генеральный медицинский совет (GMC): регулирующий орган, ответственный за поддержание стандартов медицинской практики в Великобритании.

– Национальная служба здравоохранения (NHS): финансируемая государством система здравоохранения в Великобритании.

источники:

- Независимый