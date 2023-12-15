Ожидается, что в Нью-Джерси обрушится сильный шторм, который принесет с собой проливной дождь и сильный ветер

Прогнозируется, что в эти выходные в Нью-Джерси обрушится мощный шторм, который принесет с собой сильные грозы, проливные дожди и, возможно, даже снег. Хотя в среду по всему штату ожидаются небольшие снегопады, синоптики больше обеспокоены штормом, который пройдет на выходных.

По словам метеорологов, новая область низкого давления будет развиваться, когда в пятницу шторм пройдет через центральные Скалистые горы и двинется на южные и центральные равнины. По мере того, как этот шторм усиливается, он направится к восточному побережью, потенциально затрагивая Нью-Джерси. Тип осадков будет зависеть от направления шторма, возможен сильный снегопад или дождь.

Ожидается, что в городах вдоль восточного побережья, включая Вашингтон, округ Колумбия, и Бостон, в результате этого шторма пройдут сильные дожди. Помимо осадков прогнозируются и сильные порывы ветра. Самый сильный ветер ожидается в воскресенье и ночь на воскресенье, с порывами от 40-60 миль в час и потенциально до 75 миль в час.

Предстоящий прогноз для Нью-Джерси включает в себя небольшой снегопад в среду, за которым последуют преимущественно солнечные и переменно облачные дни. Позднее на этой неделе ожидается потепление, максимальная температура будет колебаться от 30 до 60 градусов. В воскресенье существует 50-процентная вероятность дождя и облачности, максимальная вероятность около 61.

Жители Нью-Джерси должны быть готовы к возможности сильного дождя, грозы и сильного ветра во время шторма на этих выходных. Путешественникам рекомендуется проявлять осторожность на дорогах и в воздухе. Будьте в курсе последних прогнозов погоды и принимайте необходимые меры предосторожности, чтобы оставаться в безопасности во время этого сурового погодного явления.