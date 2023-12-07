Зимние штормы продолжают влиять на несколько штатов

Предупреждения о зимних штормах остаются в силе в нескольких штатах, поскольку многодневный шторм продолжает приносить снег и дождь в различные части страны. Национальная метеорологическая служба (NWS) выпустила предупреждения для некоторых частей штата Мэн, Нью-Гэмпшир, Вайоминг и Аляска, при этом дополнительные осадки ожидаются позднее на этой неделе. Однако срок действия предупреждения для районов Вермонта истек.

NWS прогнозирует, что продолжающаяся снежная буря, поразившая Новую Англию, в понедельник постепенно утихнет. Тем не менее, ожидается, что атмосферная река пропитает северо-запад Тихого океана и принесет проливные дожди в середине недели.

Атмосферные реки — это уникальные погодные явления, которые могут переносить большое количество влаги через узкие каналы в атмосфере. Они могут переносить в 15 раз больше воды, протекающей через устье реки Миссисипи. Осадки, выпавшие на выходных, привели к обильному снегопаду в высокогорных районах северо-запада страны. NWS обеспокоен тем, что дополнительные осадки могут усугубить таяние снегов и увеличить риск наводнений.

В Вашингтоне и Орегоне количество осадков в некоторых местах может превысить три дюйма, при этом умеренные осадки простираются к востоку от горного хребта Каскадс. NWS прогнозирует, что широкий поток атмосферной влаги двинется вглубь суши с севера от Гавайских островов, что приведет к мягкому климату и высокому уровню снега.

Предупреждения о зимних штормах все еще действуют в центральном и западном штате Мэн, северном Нью-Гэмпшире, хребтах Сьерра-Мадре и Сноуи в Вайоминге и на юге Аляски. В этих районах может наблюдаться значительное скопление снегопада, что создает опасные дорожные условия.

Хотя снег в Новой Англии может утихнуть, NWS ожидает, что другая система принесет отдельные снегопады в Дакоту и другие близлежащие штаты, а к среде в конечном итоге двинется в сторону Западной Вирджинии.

Жителям этих пострадавших районов крайне важно быть в курсе прогнозов погоды и следовать любым инструкциям или предупреждениям местных властей.