Windows 11 представляет новый раздел «Компоненты AI» в настройках

Сборка Windows 11 26016 станет последней сборкой Canary в 2023 году, следующая ожидается в январе 2024 года. Эта конкретная сборка, возможно, не имеет длинного списка изменений, но она продолжает традицию удивлять пользователей скрытыми функциями. Последним дополнением является появление нового раздела в приложении «Настройки» под названием «Компоненты AI».

Согласно описанию, раздел «Компоненты AI» позволит пользователям просматривать и удалять функции AI в операционной системе. Это согласуется с недавними отчетами о том, что Microsoft планирует крупное обновление Windows в 2024 году, уделяя особое внимание интеграции искусственного интеллекта. Это также происходит в идеальное время, поскольку AMD и Intel недавно выпустили свои новые мобильные чипы, обещающие существенное улучшение производительности ИИ.

Хотя наличие раздела «Компоненты ИИ», несомненно, интересно, на данный момент это всего лишь заполнитель без какого-либо примечательного содержания. Он имеет тот же значок, что и недавно представленный раздел «Системные компоненты», который включает в себя такие приложения, как Microsoft Store, Phone Link и Windows Backup. Однако для любопытных пользователей, заинтересованных в изучении, есть способ принудительно включить раздел «Компоненты AI» с помощью приложения ViVeTool.

Вот шаги для включения раздела «Компоненты AI»:

1. Загрузите ViveTool с GitHub и извлеките файлы в удобную папку.

2. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» и выберите «Терминал Windows (Администратор)».

3. Переключитесь в профиль командной строки, нажав Ctrl + Shift + 2 или нажав кнопку со стрелкой вниз в верхней части окна.

4. С помощью команды CD перейдите к папке, в которую распакован ViveTool. Например, если он находится в формате C:Vive, введите «CD C:Vive».

5. Введите команду «vivetool /enable /id:47688503» и нажмите Enter.

6. Перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

7. Изучите новый раздел «Компоненты AI» в меню «Настройки» > «Система».

Чтобы отменить изменения и отключить раздел «Компоненты AI», используйте команду «vivetool /disable /id:47688503».

Интересно подумать о возможностях компонентов искусственного интеллекта в Windows 11 и ее будущих версиях. Какие функции искусственного интеллекта вы бы хотели, чтобы Microsoft реализовала? Поделитесь своими мыслями и идеями в комментариях.

Благодарность за открытие раздела «Компоненты искусственного интеллекта» принадлежит @PhantomOfEarth в Твиттере.