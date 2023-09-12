Универсальный стандарт: важность материи для устройств умного дома

Иметь умный дом может быть удобно и приятно, но часто приходится иметь дело с разными стандартами для разных устройств. Это означает наличие множества хабов, приложений и сложных процессов настройки. Matter, новый технологический стандарт для устройств умного дома, призван решить эту проблему, предоставив универсальный стандарт, которому могут соответствовать все устройства.

В системе «умный дом» у вас могут быть лампочки одной компании, вилки другой, система полива другой марки и кондиционеры третьей. Для каждого из этих продуктов может потребоваться собственный концентратор и приложение, и они могут использовать разные стандарты подключения, такие как Zigbee, Z-wave и Ha-low. Такая фрагментированная установка может быть неудобной и сбивать с толку пользователей.

Matter стремится объединить экосистему умного дома, предлагая единый стандарт, который могут принять все устройства. С Matter вы можете использовать один центр управления домом по вашему выбору, будь то SmartThings, Google Home, Apple HomeKit или Alexa. Все устройства, совместимые с Matter, будут бесперебойно работать с выбранным вами хабом, устраняя необходимость в нескольких приложениях и хабах по всему дому.

Помимо упрощения настройки и управления, Matter также дает и другие преимущества. Устройства Matter могут работать даже при отключении Интернета, поскольку они могут подключаться к вашей локальной сети. Настроенные вами сцены и средства автоматизации будут продолжать работать бесперебойно, гарантируя, что ваш умный дом будет работать даже в автономном режиме. Эта функция отличает Matter от многих других систем умного дома.

Matter 1.0 был выпущен в прошлом году, и будущие обновления еще больше расширят его возможности и совместимость с устройствами. Дорожная карта включает поддержку широкого спектра устройств, включая бытовую технику, такую ​​как пылесосы, стиральные машины, сушилки и холодильники. Большинство крупных игроков в индустрии умного дома уже взяли на себя обязательство внедрить Matter, сделав его широко принятым стандартом.

Для существующих устройств существуют разные сценарии. Некоторые устройства могут получать обновления программного обеспечения через Wi-Fi, чтобы сделать их совместимыми с Matter. Для работы с Matter будут обновлены хабы, а не отдельные устройства, поэтому вам, возможно, придется сохранить существующие хабы. Некоторые устройства Zigbee также могут получать обновления для совместимости. Другие устройства продолжат работать со своими существующими системами.

Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами Matter, рекомендуется приобрести новые интеллектуальные устройства с поддержкой Matter. По мере приобретения новых продуктов вы можете постепенно заменять старые устройствами, совместимыми с Matter, создавая в конечном итоге полностью интегрированную и гармоничную систему умного дома.

источники:

– Альянс стандартов связи