Исследование ограничений процедурной генерации в Starfield

Starfield, новейшая ролевая игра Bethesda с открытым миром, очаровала игроков своей обширной вселенной для исследования. Однако многие игроки заметили странную закономерность: по планетам разбросаны мертвые инопланетяне. Это открытие подчеркивает ограниченность использования Bethesda процедурной генерации.

Starfield может похвастаться огромным миром с сотнями заданий, космическими кораблями, инопланетными существами и планетами, которые предстоит исследовать. Загвоздка в том, что большая часть контента генерируется процедурно, а не создается вручную разработчиками. По мере того, как игроки глубже погружаются в игру, они начинают замечать повторяющиеся элементы, такие как одинаковые аванпосты с разными NPC или похожие растения с разными названиями.

Одна из особенностей, с которой столкнулись игроки, — это присутствие мертвых животных. В поисках локаций для создания аванпостов игроки натыкаются на груды мертвых инопланетных существ, часто возле больших камней или образований. Причина этого явления становится понятной при изучении экосистемы игры.

В Starfield планеты населены различными инопланетными видами, включая травоядных и хищников. Проблема заключается в агрессивном характере хищников, которые бродят стаями и быстро уничтожают более слабых травоядных. Наблюдая за этими встречами, игроки становятся свидетелями того, как стада мирных травоядных истребляются несколькими могущественными хищниками. Эта несбалансированная динамика приводит к тому, что по планетам игры разбросаны груды мертвых животных.

Кроме того, игроки также заметили повторяющийся контент, помимо присутствия мертвых животных. Существа на разных планетах демонстрируют схожее поведение и характеристики, что приводит к ощущению повторяемости и отсутствию уникального опыта. Знакомство с этими существами и окружающей средой ослабляет волнение от исследования огромной галактики Старфилда.

Хотя процедурная генерация Starfield позволяет создать обширную и разнообразную вселенную, она также имеет недостаток повторяющегося контента. Игроки жаждут более ярких и созданных вручную миров предыдущих игр Bethesda, таких как Fallout 3 и Skyrim. Тем не менее, Starfield продолжает предлагать захватывающую космическую ролевую игру, которая очаровывает игроков своим масштабом и возможностями исследования.

Источники: Студия Bethesda Games.