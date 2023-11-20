Новая политика: Белый дом поддерживает сотрудничество с SpaceX Илона Маска и осуждает антисемитские комментарии

Белый дом ясно дал понять, что, несмотря на недавние антисемитские комментарии Илона Маска в социальных сетях, у Министерства обороны нет намерений отказываться от использования технологий SpaceX или Starlink. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул важность инноваций в частном секторе, заявив, что было бы глупо отказываться от них. Однако он также осудил риторику Маска, заявив, что правительство не оправдывает и не соглашается с сделанными им антисемитскими высказываниями.

Хотя Белый дом по-прежнему привержен использованию технологий Маска, крупные компании, такие как Apple и Disney, приостановили свои расходы на рекламу в социальной сети, где Маск выразил свои противоречивые взгляды. Реакция на эти высказывания подчеркивает растущую потребность в подотчетности и ответственном поведении со стороны общественных деятелей.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова позиция Белого дома по поводу антисемитских комментариев Илона Маска?

Ответ: Белый дом осудил антисемитские комментарии Илона Маска, но подтвердил, что они будут продолжать сотрудничать со SpaceX и использовать технологию Starlink.

Вопрос: Бойкотируют ли крупные компании платформу, на которой Маск сделал эти комментарии?

Ответ: Да, такие компании, как Apple и Disney, приостановили расходы на рекламу в социальных сетях.

Вопрос: Будет ли федеральное правительство пересматривать свои контракты с компаниями Маска?

Ответ: Правительство не планирует отказываться от использования технологий SpaceX или Starlink, но оно не одобряет антисемитскую риторику, высказываемую Илоном Маском.